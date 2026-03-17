Η Μεσόγειος έχει καθυστερήσει ένα τσουνάμι; 100% να συμβεί μέσα σε 30 χρόνια λένε οι επιστήμονες

Στην εκπαίδευση και την «ανάγνωση» των προειδοποιητικών σημαδιών ενός τσουνάμι εστιάζουν οι ειδικοί.

Μπορεί τα τσουνάμι στη Μεσόγειο να μην έχουν την έκταση και την ένταση όπως σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά είναι υπαρκτά και σύμφωνα σε μία δυσοίωνη πρόβλεψη επιστημόνων, υπάρχει πιθανότητα 100% ένα τεράστιο κύμα να πλήξει μία περιοχή στα επόμενα 30 χρόνια, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη άμεσων μέτρων, όπως επισημαίνουν.

Η UNESCO επίσης ανακοίνωσε ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι σίγουρα θα υπάρξει τσουνάμι – ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου – που θα συμβεί στη Μεσόγειο Θάλασσα τα επόμενα 30 χρόνια.

Το τσουνάμι θα μπορούσε να χτυπήσει τη νότια ακτογραμμή της Γαλλίας και συγκεκριμένα τη γαλλική Ριβιέρα σε μόλις 10 λεπτά, προκαλώντας χάος σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που συρρέουν εκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

