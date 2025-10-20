Ο Τζεφ Μπέζος προβλέπει ότι μέχρι το 2045 τα ρομπότ θα δουλεύουν κι εμείς θα ζούμε στο διάστημα. Τι λένε Μασκ, Άλτμαν και Γκέιτς.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας δείχνουν να έχουν... κουραστεί από τη Γη. Από τον Έλον Μασκ και τα ταξίδια στον Άρη, μέχρι τον Τζεφ Μπέζος και την εμμονή του με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη έχουν αρχίσει να φαντάζονται την ανθρωπότητα… αλλού.

Στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας, ο ιδρυτής της Amazon παρουσίασε ένα όραμα που μοιάζει βγαλμένο από επιστημονική φαντασία: μέχρι το 2045, τα ρομπότ θα έχουν αναλάβει σχεδόν κάθε εργασία, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται στο διάστημα.

«Δεν θα χρειάζεται να στείλουμε ανθρώπους για να δουλέψουν στη Σελήνη ή αλλού», είπε ο Μπέζος.

«Τα ρομπότ θα τα κάνουν όλα - πιο γρήγορα, πιο φτηνά και πιο αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι θα ζουν εκεί γιατί το θέλουν, όχι γιατί πρέπει».

«Εκατομμύρια άνθρωποι στο διάστημα»

Η δήλωση του Μπέζος προκάλεσε αίσθηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη εικοσαετία θα φέρει μια ραγδαία μεταμόρφωση, με τεχνολογία ικανή να δημιουργήσει «ουτοπικούς» κόσμους μακριά από τη Γη. «Μέχρι τότε», πρόσθεσε, «εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν εκτός Γης. Και αυτό θα γίνει πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε».

Tι λένε Μασκ, Άλτμαν και Γκέιτς

Δεν είναι όμως ο μόνος που βλέπει το μέλλον σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο Έλον Μασκ παραμένει προσηλωμένος στο δικό του όνειρο: αποστολή ανθρώπων στον Άρη έως το 2028. Τα πρώτα μη επανδρωμένα σκάφη της SpaceX αναμένεται να εκτοξευθούν ήδη από το επόμενο έτος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα «εξωγήινη» εποχή.

Από την άλλη πλευρά, ο Σαμ Άλτμαν, ιδρυτής της OpenAI, φαντάζεται το διάστημα ως την επόμενη επαγγελματική αγορά εργασίας. «Σε δέκα χρόνια, οι απόφοιτοι θα έχουν εντελώς νέες, συναρπαστικές και εξαιρετικά καλοπληρωμένες δουλειές εκτός Γης», είπε. Δεν κρύβει μάλιστα τη ζήλια του για τις νεότερες γενιές, που -όπως παραδέχεται- «θα ζήσουν πράγματα που εμείς μόνο ονειρευόμασταν».

Κι ενώ οι δύο «διαστημικοί» δισεκατομμυριούχοι κοιτάζουν προς τα αστέρια, ο Μπιλ Γκέιτς τραβάει φρένο. «Διάστημα; Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε εδώ κάτω», δήλωσε. Για τον συνιδρυτή της Microsoft, η προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η Γη - από την κλιματική κρίση μέχρι την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για κοινωνικό όφελος.

Το αύριο όπως το φαντάζονται οι δισεκατομμυριούχοι

Πίσω από τις διαφορετικές απόψεις, υπάρχει μια κοινή παραδοχή: η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής και εργασίας. Ο Μπέζος πιστεύει ότι τα ρομπότ θα κάνουν τις περισσότερες δουλειές, ενώ ο Γκέιτς προβλέπει ότι η εργάσιμη εβδομάδα θα περιοριστεί σε δύο ημέρες, αφήνοντας στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο για ζωή.

Το μέλλον, όπως φαίνεται, δεν θα μοιάζει καθόλου με το παρόν. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι: θα επιλέξουμε να ζήσουμε σε έναν ψηφιακό παράδεισο ή σε μια μηχανική ουτοπία;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ