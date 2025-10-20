Οι διοργανώσεις της FIFA επίσημα στο Football Manager 26!

Η FIFA φέρνει τις διοργανώσεις της στο Football Manager 26

Το Football Manager 26 σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το δημοφιλές ποδοσφαιρικό παιχνίδι, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς υπογράφεται μια πολυετής συνεργασία με τη FIFA. Αυτή η συμφωνία φέρνει τα επίσημα δικαιώματα για τους πιο σημαντικούς θεσμούς της FIFA, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 26 που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το FIFA Club World Cup, στην εμπειρία του παιχνιδιού. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των επίσημων ομάδων, των στολών, των γραφικών μετάδοσης και της οπτικής ταυτότητας των τουρνουά μέσα στο παιχνίδι, προσφέροντας μια αυθεντική και καθηλωτική εμπειρία στους παίκτες.

Παράλληλα, το Football Manager 26 θα φέρει μια πλήρως ανανεωμένη λειτουργία Διεθνούς Διαχείρισης (International Management) με ένα περιεχόμενο ενημερωτικό πακέτο που θα κυκλοφορήσει το 2026 πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων της κονσόλας και της έκδοσης Touch. Έτσι, οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις εθνικές ομάδες τους με περισσότερες λειτουργίες και ρεαλισμό, βελτιώνοντας σημαντικά το παιχνίδι κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς με Παγκόσμιο Κύπελλο. Για πρώτη φορά, το FM26 περιλαμβάνει και το πλήρες σετ των επίσημων κιτ που θα φορούν οι 48 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η έκδοση Football Manager 26 θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 4 Νοεμβρίου για PC, κονσόλες PlayStation 5, Xbox Series και Xbox One, καθώς και για κινητά μέσω του Netflix για iOS και Android, ενώ την 4η Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει και η έκδοση Touch για Nintendo Switch. Η παραγωγή του παιχνιδιού χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη μηχανή Unity, φέρνοντας φρέσκες βελτιώσεις σε όλο το φάσμα της εμπειρίας παιχνιδιού. Ο διευθυντής του στούντιο Sports Interactive, Miles Jacobson, χαρακτήρισε αυτή τη συνεργασία με τη FIFA ως μια «ιστορική στιγμή» για το στούντιο και τόνισε τη σημασία της ανανέωσης της λειτουργίας Διεθνούς Διαχείρισης για τους παίκτες με το επίσημο λογότυπο της FIFA, τα γραφικά μετάδοσης και τις στολές, κάτι που θεωρεί τιμή και δίνει μια νέα διάσταση στην εμπειρία των παικτών. Επισήμανε επίσης πως αυτή η συνεργασία είναι μόνο η αρχή και πως υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν το 2026 και μετά.

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η FIFA έχει πλέον διαφορετικές συνεργασίες, καθώς η EA Sports έχασε τα δικαιώματα και μετονομάστηκε σε EA Sports FC, κάνοντας το Football Manager 26 τον νέο βασικό κάτοχο των επίσημων δικαιωμάτων FIFA στον χώρο των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών προσομοίωσης. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους φίλους της σειράς και του ποδοσφαίρου, καθώς αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην πιστότητα και το ρεαλισμό του παιχνιδιού, φέρνοντας την ποδοσφαιρική εμπειρία σε ένα νέο επίπεδο λεπτομέρειας και αυθεντικότητας.

Τέλος, το Football Manager 26, με την υποστήριξη της FIFA, υπόσχεται μια μοναδική και ολοκληρωμένη εμπειρία διαχείρισης ποδοσφαιρικών ομάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να βυθιστούν σε όλα τα μεγαλειώδη τουρνουά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τον πιο αυθεντικό τρόπο που έχει υπάρξει ποτέ στη σειρά.