Ανασκόπηση: Δείτε τι παίξατε περισσότερο στο PlayStation μέσα στο 2025 (αναλυτικά στατιστικά)

Η ετήσια ανασκόπηση του PlayStation είναι εδώ

Η ετήσια ανασκόπηση PlayStation Wrap-Up για το 2025 είναι πλέον ενεργή και διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες PSN, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα των gaming στατιστικών της χρονιάς που πέρασε, παρόμοια με το Spotify Wrapped, και θα παραμείνει online μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2026.

Μέσω της ειδικής σελίδας https://wrapup.playstation.com, οι παίκτες μπορούν να ανακαλύψουν τα πιο δημοφιλή τους games και είδη, τις συνολικές ώρες που πέρασαν σε single-player και multiplayer εμπειρίες, τα επιτεύγματα στο PS Plus όπως οι ώρες cloud saves ή οι online sessions, καθώς και τα σημαντικά trophy milestones που ξεκλείδωσαν μέσα στο έτος.

Επιπλέον, το Wrap-Up εστιάζει και σε πιο εξειδικευμένα insights, όπως η χρήση περιφερειακών – για παράδειγμα πόσες ώρες πέρασε κανείς με το PlayStation VR2 σε VR τίτλους, το PlayStation Portal για remote play ή ακόμη και ποιο σχέδιο DualSense wireless controller χρησιμοποίησε περισσότερο, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της gaming ρουτίνας του.

Η Sony τονίζει ότι αυτή η υπηρεσία δεν είναι απλώς στατιστικά, αλλά μια διασκεδαστική αναδρομή που ενθαρρύνει τους παίκτες να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους στα social media, ενισχύοντας την κοινότητα και δημιουργώντας buzz γύρω από δημοφιλή titles της χρονιάς, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει πόσο χρόνο και πάθος επένδυσε κάθε παίκτης στο οικοσύστημα του PS5.