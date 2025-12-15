Σε διαδικασία πτώχευσης η iRobot, η εταιρεία πίσω από τις ρομποτικές σκούπες Roomba

Πρόβλημα για την iRobot και τις δημοφιλείς σκούπες Roomba

Η iRobot, η εταιρεία πίσω από την εμβληματική ρομποτική σκούπα Roomba που άλλαξε τα δεδομένα στην οικιακή αυτοματοποίηση, υπέβαλε έγγραφα για πτώχευση στις 14 Δεκεμβρίου στο αρμόδιο Δικαστήριο του Delaware, παρουσιάζοντας σχέδιο αναδιάρθρωσης που μεταβιβάζει τον πλήρη έλεγχο στην κινεζική Picea Robotics – τον κύριο προμηθευτή και δανειστή της.

Με συνολικά έσοδα 682 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 αλλά συνεχή απώλειες κερδών λόγω σκληρού ανταγωνισμού από φθηνότερα κινεζικά εναλλακτικά όπως η Ecovacs, νέων δασμών που αύξησαν τα κόστη κατά 23 εκατομμύρια και αποτυχημένης εξαγοράς 1,4 δισ. από την Amazon το 2023 λόγω ρυθμιστικών εμποδίων, η iRobot έφτασε σε σημείο μη εξυπηρετούμενου χρέους ύψους περίπου 190 εκατομμυρίων, με ταμείο μόλις 24,8 εκατομμυρίων και αρνητικό ίδιο κεφάλαιο -26,8 εκατομμυρίων.

Η Picea, μέσω θυγατρικών όπως η Santrum Hong Kong, θα αποκτήσει το 100% των μετοχών, συγχωρώντας χρέη 190 εκατ. από δάνειο του 2023 και 74 εκατ. από υπηρεσίες κατασκευής, επιτρέποντας στην iRobot να συνεχίσει χωρίς δημόσια διαπραγμάτευση στο Nasdaq και με ενισχυμένη οικονομική θέση, ενώ οι υπόλοιποι πιστωτές θα αποζημιωθούν πλήρως – η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο CEO της χαρακτήρισε το βήμα ως «κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα», τονίζοντας πως θα υπάρχει συνέχεια για καταναλωτές, εταίρους και 50 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Roombas, παρότι η εταιρεία (ιδρυμένη το 1990 από μηχανικούς του MIT), ανακοίνωσε πρόσφατα περικοπές 50% του προσωπικού και αγωγή για παραπλάνηση επενδυτών.