Διαθέσιμο το iOS 26.2 με αλλαγές σε διάφορα επίπεδα

Η Apple διέθεσε το iOS 26.2 για όλα τα συμβατά iPhone

Η Apple διέθεσε το iOS 26.2 ως ένα update που εστιάζει σε βελτιώσεις και ασφάλεια, προσθέτοντας μεταξύ άλλων αυτόματη δημιουργία chapters στα επεισόδια του Podcasts app, πιο ασφαλές AirDrop μέσω verification codes, alarms για Reminders και νέο slider διαφάνειας για το Liquid Glass στην οθόνη κλειδώματος.

Στο Apple Music εμφανίζεται πλέον η playlist με τα αγαπημένα κομμάτια του χρήστη στα Top Picks και υποστηρίζονται offline στίχοι για τραγούδια που έχει κατεβάσει, ενώ στο Podcasts εκτός από τα auto chapters εμφανίζονται και links προς άλλα podcasts που αναφέρονται στο επεισόδιο, την ώρα που το Games app αποκτά in game score banners, φίλτρα βιβλιοθήκης και βελτιωμένη υποστήριξη για χειριστήρια Backbone και Razer.

Το update κάνει επίσης πιο αναλυτικά τα Safety Alerts για φυσικές καταστροφές και άλλες έκτακτες καταστάσεις με χάρτες και πρόσθετες πληροφορίες, ενώ σε επίπεδο ασφάλειας κλείνει σοβαρά κενά – μεταξύ αυτών και ευπάθειες στο WebKit που, σύμφωνα με την Apple, μπορεί να είχαν αξιοποιηθεί σε «εξαιρετικά εξελιγμένες» στοχευμένες επιθέσεις σε παλαιότερες εκδόσεις του iOS, κάνοντας την αναβάθμιση ιδιαίτερα σημαντική.

Στο iPadOS 26.2 προστίθενται νέα drag and drop gestures για το νέο windowing system ώστε να βελτιωθεί το multitasking, στο macOS Tahoe 26.2 συστήνεται το Edge Light που μετατρέπει την οθόνη σε ring light για video calls, στο watchOS 26.2 διορθώνεται bug με «κολλημένα» τραγούδια στην εφαρμογή Music και προστίθενται νέοι έλεγχοι στο Sleep app, ενώ στο tvOS γίνεται δυνατή η δημιουργία προφίλ ακόμη και για χρήστες χωρίς Apple Account μαζί με νέες παιδικές περιοριστικές ρυθμίσεις.

Τέλος, στο visionOS 26.2 το Travel Mode αποκτά ξεχωριστές ρυθμίσεις για αυτοκίνητα και λεωφορεία και προστίθεται υποστήριξη spatial accessories, όπως το Logitech Muse σε Notes, Freeform και κάθε PencilKit enabled app, επιτρέποντας δημιουργία χειρόγραφου περιεχομένου στο Apple Vision Pro με περισσότερη ακρίβεια και ευελιξία.