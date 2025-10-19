«Είμαι θύμα χάκερ»: Η Τζάκρη απαντά για τη συνομιλία με τον Κασσελάκη - Εκείνη την ώρα ήταν σε δοξολογία
Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας λέει πως ήταν στη δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας όταν διαδόθηκε η συνομιλία.
Θύμα χάκερ καταγγέλλει, πως έπεσε η Θεοδώρα Τζάκρη, αρνούμενη πως έβγαλε (έστω κατά λάθος) εκείνη την, όχι και τόσο σε φιλικό κλίμα, συνομιλία που είχε στο WhatsApp με τον Στέφανο Κασσελάκη.
Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τονίζει πως ήταν στη δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας όταν διαδόθηκε η συνομιλία της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook.
