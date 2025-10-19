Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια

Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Για «κοροϊδία» κάνουν λόγο οι καταναλωτές, όσον αφορά τις μειωμένες τιμές που (υποτίθεται) θα δουν σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με 70 μεγάλους προμηθευτές και τις αλυσίδες υπεραγορών.

Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και με βάση το υπουργείο, οι μειώσεις τιμών αφορούν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.

