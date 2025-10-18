Σάλος με ιερέα: Πιάστηκε ημίγυμνος με αρραβωνιασμένη γυναίκα! (vid)

Ημίγυμνος μέσα στο σπίτι του, με την αρραβωνιασμένη «πιστή» στο μπάνιο. Ο ιερέας που ήθελε... ένα ντους, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και τώρα κινδυνεύει να χάσει το ράσο του.

Δεν είναι σκηνή από σαπουνόπερα, αλλά πραγματικό περιστατικό από τη Βραζιλία που έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Ένας ιερέας πιάστηκε στα πράσα με γυναίκα ενορίτισσά του.

Μια μικρή λεπτομέρεια: Τσακωτούς τους έκανε ο ίδιος ο αρραβωνιαστικός της (άουτς, πόνεσε αυτό). Ο ιερέας, προσπαθεί τώρα να πείσει ότι όλα έγιναν… για ένα ντους.

Ο ιερέας, η «πιστή» και το σορτσάκι

Ο Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, ιερέας σε μικρή πόλη της Βραζιλίας, είδε τα μπατζάκια του να παίρνουν… φωτιά στις 13 Οκτωβρίου, όταν ομάδα ανδρών, ανάμεσά τους και ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας, εισέβαλε στο σπίτι του, λίγα μέτρα από την εκκλησία.

Η φάση μέσα στο σπιτικό ήταν λίγο αμήχανη: Ο παπάς ήταν ημίγυμνος, με κολλητό (έλεος) σορτσάκι, ενώ η κοπέλα βρισκόταν κλειδωμένη στο μπάνιο, σχεδόν γυμνή, φορώντας μόνο φανελάκι και εσώρουχο.

Το σκηνικό καταγράφηκε κανονικά σε βίντεο (για «αποδείξεις», όπως είπαν οι άντρες) και φυσικά διέρρευσε. Το αποτέλεσμα; Το βίντεο έγινε viral, φτάνοντας μέχρι τα διεθνή media. Καλή ώρα όπως στο Gazzetta Plus...

«Ήθελε μόνο να κάνει ένα ντους»

Ο ιερέας και η γυναίκα αρνήθηκαν τα πάντα. Εκείνος υποστήριξε ότι η ενορίτισσα απλώς «ήθελε να κάνει ένα ντους μετά τη δουλειά στην εκκλησία». Ο αρραβωνιαστικός πάντως δεν πείστηκε (ούτε κι εμείς) και οι εικόνες μάλλον δεν βοηθούν το αφήγημα του… μπάνιου.

Τώρα δίνει λόγο (και) στον Θεό

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Επισκοπή του Ντιαμαντίνο ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Σιμπλίσιο παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, που απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Αν επιβεβαιωθεί, ο ιερέας κινδυνεύει να καθαιρεθεί. Και να χάσει για πάντα το ράσο του. Και την ενορίτισσα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ