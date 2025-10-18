Μυθική η περιουσία του 68χρονου από τη Φοινικούντα: «Θα την έπαιρνε ο επιστάτης, φοβόταν τον ανιψιό του»

Αποκαλύψεις από την ανιψιά του θύματος στη Φοινικούντα.

Ξεκίνησε από το μηδέν, δεν είχε λεφτά για να αγοράσει ούτε ένα εισιτήριο και έφτασε στο σημείο να χτίσει μία αμύθητη περιουσία, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για τον δολοφονημένο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος φαίνεται πως δεχόταν απειλές και γι αυτό τον λόγο άλλαξε τη διαθήκη του.

Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη, που τον γνώριζε, ο 68χρονος ο οποίος είχε σπουδάσει στην Ιταλία αρχιτέκτονας, φοβόταν για τη ζωή του και γι αυτό στην τελευταία του ιδιόχειρη διαθήκη μιλά για την «περίπτωση αιφνιδίου θανάτου του».

