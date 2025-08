Ο σεισμός της Καμτσάτκα ίσως προκάλεσε έκρηξη ηφαιστείου μετά από 600 χρόνια (vid)

Ο μεγάλος σεισμός της Ρωσίας πιθανότατα να ενεργοποίησε το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ μετά από 600 χρόνια.

Με τον μεγα-σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (30/7) στη Ρωσία πιθανότατα να συνδέεται η έκρηξη του ηφαιστείου Κρασενίνικοφ που καταγράφηκε από τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καμτσάτκα για πρώτη φορά μετά από 600 χρόνια .

«Πρόκειται για την πρώτη ιστορικά επιβεβαιωμένη έκρηξη του ηφαιστείου Κρασενίνικοφ εδώ και 600 χρόνια», ανέφερε το RIA σύμφωνα με την Όλγκα Γκιρίνα, επικεφαλής της Ομάδας Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της Καμτσάτκα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η έκρηξη μπορεί να συνδέεται με τον σεισμό της Τετάρτης που προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακόμα και σε χώρες σε αρκετά μεγάλη απόσταση όπως η Γαλλική Πολυνησία και η Χιλή, ενώ ακολουθήθηκε και μία έκρηξη του Κλιουτσεφσκόι, του πιο ενεργού ηφαιστείου στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG