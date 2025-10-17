Πέθανε ο Ace Frehley των KISS σε ηλικία 74 ετών

Ο κιθαρίστας των KISS, Ace Frehley, πέθανε στα 74. Ο θρυλικός μουσικός άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ροκ σκηνή και στις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών.

Ο κόσμος της ροκ θρηνεί την απώλεια του Ace Frehley, του θρυλικού κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους των KISS, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με συγκινητική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι. Στις τελευταίες του στιγμές τον περιβάλαμε με αγάπη, σκέψεις και προσευχές. Η μνήμη του και η καλοσύνη του θα ζουν για πάντα.»

Σύμφωνα με το Rolling Stone, η εκπρόσωπός του Lori Lousararian απέδωσε τον θάνατο του Frehley σε πρόσφατη πτώση στο σπίτι του, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Paul Daniel «Ace» Frehley, γεννημένος στο Μπρονξ, ήταν ο κιθαρίστας που καθόρισε τον ήχο των KISS στη δεκαετία του '70, συμβάλλοντας στη δημιουργία μερικών από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του συγκροτήματος όπως τα «Cold Gin», «Parasite», «Shock Me» και «Talk to Me».

Οι frontmen του συγκροτήματος, Gene Simmons και Paul Stanley, αποχαιρέτησαν τον παλιό τους συνοδοιπόρο με συγκίνηση: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Ace Frehley. Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ. Θα είναι για πάντα μέρος της κληρονομιάς των KISS».

Από το Μπρονξ στη δόξα

Ο Frehley μεγάλωσε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, παγιδευμένος ανάμεσα στα αθλητικά του όνειρα και στην αγάπη του για τη μουσική. Ένα χτύπημα στο ποδόσφαιρο τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι τα χέρια του έπρεπε να υπηρετήσουν κάτι άλλο: «Τα χέρια μου είναι πολύ σημαντικά. Η κιθάρα έρχεται πρώτη», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η αποφασιστική στιγμή ήρθε όταν, στα 16 του, είδε τους «The Who» και τους «Cream» να ανεβαίνουν στη σκηνή του RKO Theater στο Μανχάταν. «Ήταν ένα σημείο καμπής. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο», είχε δηλώσει.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Frehley άλλαζε συνεχώς συγκροτήματα μέχρι που είδε μια αγγελία που θα άλλαζε τη ζωή του: «Ζητείται βασικός κιθαρίστας με φαντασία και ικανότητα. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σύντομα.»

Απάντησε και έτσι γεννήθηκαν οι KISS.

Με το χαρακτηριστικό του μακιγιάζ και την ηλεκτρισμένη σκηνική του παρουσία, ο Ace Frehley δεν υπήρξε απλώς κιθαρίστας. Υπήρξε σύμβολο της θεατρικής ροκ και εμπνευστής γενεών μουσικών.

Παρότι αποχώρησε από το συγκρότημα αρκετές φορές, το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα και τη θρυλική πορεία των KISS.

