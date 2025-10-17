Βρέθηκε η λύση του Κώδικα Kryptos της CIA μετά από 35 χρόνια

Δύο συγγραφείς αποκάλυψαν τη λύση του μυστηριώδους Κώδικα Kryptos της CIA, έπειτα από 35 χρόνια ερευνών και αμέτρητων προσπαθειών αποκρυπτογράφησης.

Το μυστήριο που απασχόλησε επιστήμονες, κατασκόπους και λάτρεις των κωδίκων φτάνει στο τέλος του.

Μετά από τρεισήμισι δεκαετίες ατελείωτων προσπαθειών, το μυστήριο του Κώδικα Kryptos, του διάσημου γλυπτού που δεσπόζει έξω από τα κεντρικά της CIA στη Βιρτζίνια, φαίνεται πως λύθηκε οριστικά. Δύο συγγραφείς, οι Jarett Kobek και Richard Byrne, αποκάλυψαν τη λύση του τέταρτου και τελευταίου μέρους του κρυπτογραφήματος, γνωστού ως K4, ύστερα από μία απρόσμενη ανακάλυψη στα αρχεία του Ινστιτούτου Smithsonian.

Φρενίτιδα για τον γρίφο

Το Kryptos, έργο του καλλιτέχνη Jim Sanborn, εγκαταστάθηκε το 1990 και περιλαμβάνει τέσσερα κρυπτογραφημένα μηνύματα χαραγμένα σε χάλκινη επιφάνεια. Τα τρία πρώτα αποκωδικοποιήθηκαν μέσα στη δεκαετία του ’90, ωστόσο το τέταρτο τμήμα παρέμενε άλυτο επί 35 χρόνια, προκαλώντας φρενίτιδα σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες κρυπτογράφους σε όλο τον κόσμο.

Οι Kobek και Byrne έλυσαν το μυστήριο όταν εντόπισαν στα αρχεία του Smithsonian «γραφήματα κωδικοποίησης» του Sanborn που περιείχαν κατά λάθος κολλημένα αποκόμματα με το απλό κείμενο του K4. Ο Byrne τα φωτογράφισε, και ο Kobek συνειδητοποίησε πως αποκάλυπταν τη σωστή αποκρυπτογράφηση - μια ανακάλυψη που έκλεισε έναν κύκλο δεκαετιών.

Ο ίδιος ο Sanborn επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της λύσης, εξηγώντας ότι τα αποκόμματα βρέθηκαν στα έγγραφα που είχε συγκεντρώσει παλαιότερα, την περίοδο που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ζήτησε μάλιστα από το Smithsonian να σφραγίσει τα σχετικά αρχεία για 50 χρόνια, προκειμένου να διατηρηθεί η αίσθηση μυστηρίου γύρω από το έργο.

Προειδοποιήσεις για την αποκρυπτογράφηση

Η εταιρεία RR Auction, που είχε προγραμματίσει να δημοπρατήσει τη λύση με εκτιμώμενη αξία έως και 500.000 δολάρια, προειδοποίησε τους δύο συγγραφείς να μην δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο, επικαλούμενη πνευματικά δικαιώματα. Όπως διευκρίνισε, η κατοχή του απλού κειμένου δεν ισοδυναμεί με την κατανόηση της μεθόδου κρυπτογράφησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καλλιτεχνικού οράματος του Sanborn.

Στην κοινότητα των κρυπτογράφων, η είδηση προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις. Κάποιοι υποδέχθηκαν με ανακούφιση την αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα αινίγματα της σύγχρονης εποχής, ενώ άλλοι θεώρησαν πως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στο φως «στέρησε τη μαγεία» από το επίτευγμα.

Όπως και να έχει, το Kryptos παραμένει ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της τέχνης και της επιστήμης. Όπως είπε χαρακτηριστικά η ειδικός Elonka Dunin: «Αν ένα έργο τέχνης μπορεί να κρατήσει την προσοχή του κοινού για 10 λεπτά, θεωρείται επιτυχία. Ο Sanborn έχει καταφέρει να κρατά τον κόσμο καθηλωμένο για 35 χρόνια».

