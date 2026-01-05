«Έχω εγκεφαλική βλάβη»: Συγκλονίζει η ηθοποιός Evangeline Lilly για το πρόβλημα υγείας της

«Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα», εξομολογήθηκε η 46χρονη ηθοποιός.

Η Evangeline Lilly αποκάλυψε ότι έχει εγκεφαλική βλάβη, μήνες μετά τη διάσειση που υπέστη όταν λιποθύμησε και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε έναν βράχο.

Η 46χρονη Καναδή ηθοποιός, γνωστή από τους ρόλους της στις σειρές και ταινίες «Lost», «The Hobbit» και στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, μοιράστηκε τα «άσχημα νέα» σε ένα βίντεο στο Instagram.

Πρόκειται για μία από τις πολλές ενημερώσεις που έχει κάνει από τότε που υπέστη τραυματική εγκεφαλική κάκωση (TBI) τον Μάιο, όταν λιποθύμησε σε μια παραλία και χτύπησε το κεφάλι της σε έναν βράχο.

Η Lilly είπε σε βίντεο ότι το πρόσφατο εγκεφαλογράφημά της έδειξε πως: «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα».

