Tρύπες, εργοτάξια και παρκαρισμένα μηχανάκια: Η ντροπιαστική βόλτα τυφλού στην Αθήνα (vid)

Μία απλή βόλτα από έναν άνθρωπο που δεν βλέπει. Ένας καθημερινός «γολγοθάς» που πολλοί από 'μας αγνοούμε.

Ο καλλιτέχνης με προβλήματα όρασης, Παναγιώτης Μαρκοστάμος, ανάρτησε ένα βίντεο στο TikTok που προκαλεί οργή και ντροπή για την κατάσταση των πεζοδρομίων στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας τις καθημερινές δυσκολίες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία.

Ο Παναγιώτης Μαρκοστάμος αποφάσισε να καταγράψει μια απλή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το λευκό του μπαστούνι. Πολύ σύντομα όμως, η βόλτα μετατράπηκε σε δοκιμασία.

«Τρύπες, εργοτάξια και μηχανάκια»: Η καθημερινή παγίδα των πεζοδρομίων

Στην πορεία του συνάντησε μια ανοιχτή τρύπα από φρεάτιο, χωρίς καμία προστασία ή σήμανση, επικίνδυνη για οποιονδήποτε πεζό. Ευτυχώς, κατάφερε να την αποφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του.

Λίγα μόλις βήματα πιο κάτω, ο καλλιτέχνης βρέθηκε μπροστά σε εργοτάξιο πάνω στο πεζοδρόμιο, που τον υποχρέωσε να κατέβει στον δρόμο για να συνεχίσει. Εκεί, όμως, τον περίμενε μια νέα δυσκολία, αφού υπήρχαν παρκαρισμένα μηχανάκια που του έκλειναν κάθε πιθανό πέρασμα.

Το βίντεο του Μαρκοστάμου έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και αυτοκριτικής στα social media. Πολλοί χρήστες ζήτησαν συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας, ενώ άλλοι παραδέχθηκαν ότι τέτοιες συνθήκες είναι επικίνδυνες ακόμη και για άτομα χωρίς προβλήματα όρασης.

Ένα θετικό μήνυμα μέσα στην απογοήτευση

Μέσα στον καταιγισμό σχολίων, ξεχώρισε ένα: ένας πολίτης παραδέχθηκε πως κατάλαβε επιτέλους το λάθος του και υποσχέθηκε ότι δεν θα παρκάρει ξανά με τρόπο που εμποδίζει πεζούς.

Ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα προς τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ