Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη: «Άδωνι τα έμαθες; Ξεκινάμε» (vid)

Με ένα ανατρεπτικό τρέιλερ οι «Ράδιο Αρβύλα» έκαναν γνωστή την πρεμιέρα τους στη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ετοιμάζονται να επιστρέψουν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής, στο οποίο χρειάστηκε η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω σε ένα σκάφος να δίνει την πάσα στον Άδωνι Γεωργιάδη. «Άδωνι τα έμαθες; Ξεκινάμε», λέει ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο υπουργός Υγείας. «Τι χαρά που ως τώρα που δεν έλεγε κανένας για μας, αυτοί είναι μπελάς».

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 . Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα εκπέμπουν φέτος αποκλειστικά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 τόσο με το «Ράδιο Αρβύλα» όσο και με τις εκπομπές «Boomers» και «Vinylio».

