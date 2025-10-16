Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη: «Άδωνι τα έμαθες; Ξεκινάμε» (vid)
Οι «Ράδιο Αρβύλα» ετοιμάζονται να επιστρέψουν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής, στο οποίο χρειάστηκε η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε αυτό βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω σε ένα σκάφος να δίνει την πάσα στον Άδωνι Γεωργιάδη. «Άδωνι τα έμαθες; Ξεκινάμε», λέει ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο υπουργός Υγείας. «Τι χαρά που ως τώρα που δεν έλεγε κανένας για μας, αυτοί είναι μπελάς».
Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα εκπέμπουν φέτος αποκλειστικά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 τόσο με το «Ράδιο Αρβύλα» όσο και με τις εκπομπές «Boomers» και «Vinylio».
- Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη
- Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο: Έχει περιουσία 470 δισ. δολάρια και 7 μεγάλες αθλητικές ομάδες
- Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers