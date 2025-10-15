Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την «έκτη αίσθηση»!

Πέρα από τις πέντε γνωστές αισθήσεις, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο άνθρωπος διαθέτει και μια «έκτη», λιγότερο γνωστή αλλά απολύτως απαραίτητη για την υγεία μας.

Όσο κι αν πιστεύουμε πως οι αισθήσεις μας είναι πέντε (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή), καμία από αυτές δεν μας «ενημερώνει» τι συμβαίνει στο εσωτερικό του οργανισμού μας. Εκεί έρχεται η ενδοδεκτικότητα του εσωτερικού σώματος, γνωστή ως (interoception).

Αυτή είναι και η «έκτη αίσθηση», η οποία επιτρέπει στον εγκέφαλο να παρακολουθεί λειτουργίες όπως ο καρδιακός ρυθμός, η πίεση του αίματος, η πείνα, η δίψα, ακόμη και το στρες. Είναι ο μηχανισμός που μας ειδοποιεί πότε να αναπνεύσουμε πιο βαθιά ή πότε το σώμα χρειάζεται ξεκούραση ή ενυδάτωση.

Η «έκτη άισθηση» είναι η... ενδοδεκτικότητα: Ένα ανεξερεύνητο πεδίο για τη νευροεπιστήμη

Ο καθηγητής Xin Jin από το Scripps Research Institute ηγείται μιας μελέτης ύψους 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων του National Institutes of Health για τη διερεύνηση της ενδοδεκτικότητας: «Η ενδοδεκτικότητα είναι θεμελιώδης σχεδόν για κάθε πτυχή της υγείας, αλλά παραμένει ένα σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο της νευροεπιστήμης», τονίζει.

Ο νομπελίστας Ardem Patapoutian, βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής 2021, εξηγεί ότι η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να χαρτογραφεί αυτό το μυστήριο σύστημα: «Είναι εντυπωσιακό πόσο λίγα γνωρίζουμε για τα εσωτερικά αισθητηριακά μας συστήματα σε σύγκριση με τα εξωτερικά», αναφέρει.

Οι πρωτεΐνες που «ακούνε» το σώμα

Η ομάδα του Patapoutian πριν από μια δεκαετία προσπάθησε να απαντήσει σε μια απλή ερώτηση. Τι συμβαίνει σε έναν νευρώνα όταν τον «αγγίζεις»; Με μια μικροσκοπική γυάλινη άκρη «έσπρωχναν» μεμονωμένα κύτταρα και παρατηρούσαν πώς αυτά ενεργοποιούνταν ηλεκτρικά, τη φυσική «γλώσσα» επικοινωνίας του σώματος.

Με την αφαίρεση πρωτεϊνών μία προς μία, ανακάλυψαν δύο κρίσιμες πρωτεΐνες, τα κανάλια PIEZO1 και PIEZO2, υπεύθυνα για την αίσθηση της πίεσης, της κίνησης και της ισορροπίας. Αυτά τα κανάλια δεν υπάρχουν μόνο στο δέρμα, εντοπίζονται στην καρδιά, τους πνεύμονες, το στομάχι και τα αιμοφόρα αγγεία, ακόμη και στις ρίζες των φυτών.

Πώς η «έκτη αίσθηση» συνδέεται με τα συναισθήματα: Όταν το ένστικτό σου «ξέρει» καλύτερα

Η έρευνα δείχνει ότι η ενδοδεκτικότητα μπορεί να εξηγήσει γιατί τα συναισθήματα έχουν φυσική έκφραση στο σώμα, όπως το «σφίξιμο» στο στομάχι ή τους χτύπους της καρδιάς όταν αγχωνόμαστε.

Ουσιαστικά, είναι το σύστημα παρακολούθησης που συνδέει τον εγκέφαλο με το σώμα, μεταφράζοντας τα σήματα των οργάνων σε αντιδράσεις και συναισθήματα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η έκτη αίσθηση εξηγεί και τη γνωστή φράση «άκου το ένστικτό σου». Όταν νιώθουμε πως κάτι δεν πάει καλά, ίσως δεν είναι διαίσθηση, αλλά ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται πραγματικές φυσιολογικές αλλαγές, το σώμα μας μιλάει κι εμείς απλώς το ακούμε.

