Τέλος και επίσημα η υποστήριξη των Windows 10 από την Microsoft

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες που έχουν ακόμη Windows 10

Τα Windows 10 έφτασαν επισήμως στο τέλος της υποστήριξής τους από τη Microsoft, μια εξέλιξη που επηρεάζει όλους τους χρήστες αυτού του λειτουργικού συστήματος. Η εταιρεία έχει σταματήσει τη διάθεση ενημερώσεων ασφαλείας και επιδιορθώσεων, καθιστώντας τα ευάλωτα σε νέες απειλές και σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Αν και τα Windows 10 θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, η απουσία ενημερώσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο από κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις χάκερ που εκμεταλλεύονται γνωστές ευπάθειες.

Η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς το λειτουργικό σύστημα κυκλοφόρησε το 2015 και κάλυψε μια δεκαετία υποστήριξης, η οποία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Microsoft για τα προϊόντα της. Η εταιρεία προωθεί πλέον τη μετάβαση σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες, όπως τα Windows 11, που προσφέρουν βελτιωμένη ασφάλεια, υποστήριξη για νεότερο hardware και πιο σύγχρονες λειτουργίες.

Παρ’ όλα αυτά, η Microsoft προσφέρει ένα πρόγραμμα επέκτασης ασφαλείας, το Consumer Extended Security Update (ESU), το οποίο παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2026. Το πρόγραμμα αυτό, ωστόσο, είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα που τρέχουν την έκδοση 22H2 και προϋποθέτει την πληρωμή ή εναλλακτικά την εξαργύρωση πόντων Microsoft Rewards, με ορισμένες διαθέσιμες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

Σε περιπτώσεις όπου η αναβάθμιση δεν είναι εφικτή, το λεγόμενο air gapping αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή. Με αυτή τη μέθοδο, το σύστημα αποσυνδέεται πλήρως από το διαδίκτυο και άλλα δίκτυα, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο παραβίασης αλλά περιορίζοντας τις δυνατότητες για διαδικτυακή χρήση και ενημερώσεις.