«Γίνετε υδραυλικοί»: Ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί για το μέλλον της εργασίας!

Ο πρωτοπόρος της Τεχνητής Νοημοσύνης, Τζέφρι Χίντον, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει πολλές δουλειές γραφείου και συμβουλεύει τους νέους να στραφούν σε επαγγέλματα που η AI δεν μπορεί να υποκαταστήσει, όπως η υδραυλική ή η ηλεκτρολογία.

Ο Βρετανός επιστήμονας Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως ο «πατέρας» της τεχνητής νοημοσύνης και βραβευμένος με Νόμπελ, προειδοποιεί πως η ταχύτατη ανάπτυξη της AI θα φέρει ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας - και όχι απαραίτητα προς το καλύτερο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τορόντο τόνισε ότι η αυτοματοποίηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, αν και μειώνει το κόστος και αυξάνει την αποδοτικότητα, ενδέχεται να αφήσει εκτός αγοράς εκατομμύρια εργαζόμενους. «Όταν σκεφτόμαστε το μέλλον των επαγγελμάτων, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα πληκτρολόγια και τους υπολογιστές», είπε χαρακτηριστικά.

«Αναρωτιέστε ποια καριέρα να ακολουθήσετε;»

Ο Hinton, που έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη των νευρωνικών δικτύων, προτρέπει τη νέα γενιά να στραφεί σε χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία -όπως σημειώνει- είναι πολύ πιο δύσκολο να αντικατασταθούν από αλγόριθμους. «Αν αναρωτιέστε ποια καριέρα να ακολουθήσετε, γίνετε υδραυλικοί», συμβουλεύει με νόημα.

Η άποψή του βασίζεται σε μια απλή διαπίστωση: όσο πιο «ψηφιακή» είναι μια εργασία, τόσο πιο εύκολα αυτοματοποιείται. Επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία, επιδεξιότητα και εμπειρική κρίση -όπως η ηλεκτρολογία, η ξυλουργική ή η μηχανική- θα παραμείνουν αναντικατάστατα για πολύ καιρό ακόμα.

Ωστόσο, ο Hinton δεν κρύβει την ανησυχία του για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, από την OpenAI έως τη Google. Όπως δήλωσε στο BBC, «αναπτύσσουμε συστήματα που σύντομα θα μπορούσαν να γίνουν πιο έξυπνα από εμάς - και δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμερίζονται τις αξίες μας».

Παρά τις ανησυχίες του, ο ερευνητής εκφράζει την ελπίδα ότι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα θα συνεργαστεί για να θέσει ασφαλή όρια σε αυτή την τεχνολογία. «Το στοίχημα δεν είναι να σταματήσουμε την πρόοδο», λέει, «αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο».

Η προειδοποίησή του έρχεται σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα - από τα γραφεία και τις αίθουσες σύνταξης έως τα εργοστάσια και τα νοσοκομεία. Και αν κάτι γίνεται σαφές από τα λόγια του Χίντον, είναι ότι το μέλλον δεν θα ανήκει απαραίτητα σε όσους χειρίζονται καλύτερα τα δεδομένα, αλλά σε εκείνους που θα μπορούν ακόμα να τα επισκευάζουν.

