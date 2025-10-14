Ελεύθερος ο Έλληνας αιχμάλωτος στην Ουκρανία μετά από 11 μήνες: Η ιστορία του Αλέξανδρου Τσιλίκα

Πίστευε ότι θα υπηρετούσε σε μονάδα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων στο Κράσνονταρ και τον έστειλαν στο μέτωπο.

Τελείωσε ο «εφιάλτης» του 22χρονου Ελληνορώσου Αλέξανδρου Τσιλίκα από τη Λαμία, ο οποίος είχε συλληφθεί και αιχμαλωτιστεί στην Ουκρανία για σχεδόν 11 μήνες.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, ο νεαρός επέστρεψε σώος και αβλαβής στην οικογένειά του, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

