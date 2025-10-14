4 αριστουργηματικά έργα με σύγχρονη ματιά, που αξίζει να δεις στο θέατρο αυτή την εβδομάδα

Τέσσερις λόγοι για να πας θέατρο αυτή την εβδομάδα.

Αθήνα, φθινόπωρο και θέατρο πάνε μαζί. Η νέα θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς να ανανεώνουν τη συνάντησή τους με το κοινό πάνω και κάτω από τη σκηνή. Κλασικά έργα με σύγχρονη ματιά, ανατρεπτικές σκηνοθεσίες, αλλά και ερμηνείες που έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης, συνθέτουν μια πλούσια θεατρική εβδομάδα που αξίζει να σημειώσεις στην ατζέντα σου.

Μπορεί μερικές ημέρες πριν, να σου παρουσιάσαμε τις παραστάσεις που ξεχωρίσαμε να δούμε στο θέατρο τον Οκτώβριο, ωστόσο η λίστα μας εμπλουτίζεται, διότι αυτή την εβδομάδα τα κλασικά έργα μονοπωλούν την προσοχή μας. Η ατζέντα της εβδομάδας φέρνει στο προσκήνιο έργα που δεν περιορίζονται απλώς στην καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά προκαλούν σκέψη, συναίσθημα και τροφοδοτούν μια εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr