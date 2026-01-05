Το blame game για το φιάσκο με τα αεροδρόμια, οι αμετακίνητοι του ανασχηματισμού και η αλλαγή με τους αγρότες
Η εικόνα πλήρους απορρύθμισης για πολλές ώρες στα αεροδρόμια της χώρας προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην κυβέρνηση χθες (04/01). Ο εκνευρισμός μεταφράστηκε στο παρασκήνιο σε ένα blame game μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ για την πατρότητα του προβλήματος που καθήλωσε για ώρες τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν να φύγουν ή να προσγειωθούν στα ελληνικά αεροδρόμια.
Αν προσθέσει κανείς και την παιδαριωδώς γραμμένη μεσημεριανή ανακοίνωση της ΥΠΑ που άφησε να αιωρείται το σενάριο της εξωτερικής παρεμβολής στα συστήματα ελέγχου της αεροπλοΐας ενώ όλοι διέψευδαν την ιστορία της κυβερνοεπίθεσης, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια μάλλον πολύ κακή μέρα η χθεσινή.
