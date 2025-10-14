Τι είναι το «microshifting» στον χώρο εργασίας: Μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα;

Το microshifting είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τους εργαζόμενους να ισορροπήσουν τις προσωπικές τους υποχρεώσεις με την εργασία τους.

Στις μέρες μας οι εργάσιμες ημέρες σπάνια κυλούν ομαλά και χωρίς διακοπές. Οι συχνές συσκέψεις, οι ασταμάτητες ειδοποιήσεις κάνουν πολλές φορές αδύνατη την συγκέντρωση των εργαζομένων. Κάπου εδώ έρχεται το microshifting, μια νέα προσέγγιση που βασίζεται στην αξιοποίηση των μικρών στιγμών.

Αντί να περιμένουν την τέλεια αξιοποίηση του χρόνου για να είναι παραγωγικοί, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν εργασίες σε σύντομες εκρήξεις συγκέντρωσης, όποτε και όπου είναι δυνατόν.

Microshifting: Ένας ένας εξαιρετικός τρόπος για τους εργαζόμενους

Ο Πίτερ Ντούρις, CEO και συνιδρυτής της Kickresume μιλώντας γι αυτή την αλλαγή, εξήγησε ότι ο χώρος εργασίας δεν είναι πλέον τόσο άκαμπτος ή αυστηρά δομημένος όσο παλιά. Όσον αφορά τα εργασιακά προνόμια, η ευελιξία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψηφίων, είτε πρόκειται για εργασία εξ αποστάσεως είτε για ευέλικτο ωράριο.

«Το microshifting είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τους εργαζόμενους να ισορροπήσουν τις προσωπικές τους υποχρεώσεις με την εργασία τους», σημειώνει. «Αν έχετε τη δυνατότητα να εργάζεστε με μικρο-βάρδιες, αξίζει να το συζητήσετε με τον προϊστάμενό σας. Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, ειδικά για γονείς ή φροντιστές».

Τι ακριβώς είναι το microshifting

Το microshifting είναι ένας ολοένα και πιο δημοφιλής τρόπος εργασίας, ειδικά μεταξύ της Γενιάς Z, των εργαζόμενων γονέων και όσων έχουν ευθύνες φροντίδας. Πρόκειται για μια απομάκρυνση από το παραδοσιακό 9 με 5 και υιοθέτηση σύντομων, ευέλικτων περιόδων εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα με την ημέρα ενός εργαζόμενου και τα επίπεδα ενέργειας του.

Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει νωρίς, να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα το μεσημέρι και να συνεχίσει αργότερα το απόγευμα ή το βράδυ. Το σημαντικό είναι να ολοκληρώνεται η δουλειά, όποιο κι αν είναι το ωράριο. Αυτός ο τρόπος εργασίας ήταν ήδη συνηθισμένος σε τομείς όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση, αλλά πλέον κερδίζει έδαφος και σε δουλειές γραφείου. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι επιζητούν καλύτερη ισορροπία, οι εταιρείες αρχίζουν να προσαρμόζονται.

Όσο οι εργασίες δεν είναι επείγουσες και οι προθεσμίες τηρούνται, πολλοί εργοδότες ανακαλύπτουν ότι η ευελιξία μπορεί να λειτουργήσει και προς όφελός τους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα.

Πώς εφαρμόζεται το microshifting στη δουλειά

Δεν είναι όλες οι εταιρείες έτοιμες να υιοθετήσουν το microshifting από την πρώτη στιγμή. Όμως, σύμφωνα με τον Ντούρις, το κλειδί είναι η ανοιχτή επικοινωνία. «Να είστε ξεκάθαροι και διαφανείς», συμβουλεύει. «Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας και την ομάδα σας πότε θα είστε διαθέσιμοι, ώστε όλοι να μπορούν να προγραμματίζουν ανάλογα. Η χρήση ενός κοινού ημερολογίου για να δηλώνετε ώρες εργασίας και διαλείμματα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά», συνεχίζει.

Ο Ντούρις συνιστά επίσης, ο εργαζόμενος να επικεντρώνεται στις σημαντικότερες εργασίες στις ώρες που έχει περισσότερη ενέργεια. «Ολοκληρώστε τις υψηλής προτεραιότητας εργασίες στις πιο παραγωγικές σας ώρες», εξηγεί. «Είτε είστε πρωινός τύπος είτε λειτουργείτε καλύτερα το βράδυ, δουλεύοντας σύμφωνα με τον φυσικό σας ρυθμό μπορείτε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας», λέει.

Επειδή το microshifting βασίζεται σε σύντομα και ευέλικτα χρονικά μπλοκ, η οργάνωση είναι κρίσιμη. «Ένα ψηφιακό εργαλείο προγραμματισμού μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τα μπλοκ εργασίας και τις προσωπικές σας υποχρεώσεις», σημειώνει ο Ντούρις. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ισορροπείτε πολλές δουλειές ή ρόλους, ώστε να αποφύγετε τις επικαλύψεις και να κρατάτε τον έλεγχο».

Συμβουλές για μάνατζερ

Ο Ντούρις προτείνει στους μάνατζερ να δίνουν στους εργαζόμενους ευέλικτες επιλογές. «Ένα από τα πλεονεκτήματα του microshifting είναι ότι επιτρέπει στους εργαζόμενους να δουλεύουν όταν είναι πιο παραγωγικοί», λέει.

Η ελευθερία επιλογής ωραρίου μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία και να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς σε όλη την ομάδα. Η καθαρή επικοινωνία και οι σαφείς προσδοκίες είναι επίσης απαραίτητες. «Όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν εκτός των συνηθισμένων ωρών, είναι σημαντικό να καθορίζονται κοινές “βασικές ώρες” για όλη την ομάδα», εξηγεί. Κάτι τέτοιοι διασφαλίζει χρόνο για συνεργασία και συναντήσεις, κρατώντας την ομάδα ενωμένη.

Οι τακτικοί έλεγχοι είναι επίσης κρίσιμοι. Ο Ντούρις προειδοποιεί ότι η ευελιξία του microshifting μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε υπερκόπωση. «Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε τακτικά με την ομάδα σας για να δείτε πώς διαχειρίζονται τον φόρτο εργασίας και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις», συμβουλεύει. Αυτό βοηθά στην πρόληψη της εξουθένωσης και στηρίζει μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

