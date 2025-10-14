Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τη σκοτεινή προειδοποίηση που έδωσε ο Τραμπ στον Μακρόν

Ένας σχολιαστής χειλιών αποκάλυψε την «δυσοίωνη» προειδοποίηση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Αίγυπτο.

Μια έντονη χειραψία και ένας έντονος διάλογος καταγράφηκε από τις κάμερες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Γαλλίας έσφιγγαν τα χέρια τους για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ είχαν και μια έντονη και χαμηλόφωνη συζήτηση μεταξύ τους.

Τί είπαν οι δύο πρόεδροι

Μια επαγγελματίας αναγνώστης χειλιών εκτιμά πως οι δύο ηγέτες ενδέχεται να αντάλλαξαν διακριτικές απειλές και κατηγορίες ο ένας προς τον άλλον πριν συμφωνήσουν να συνεχίσουν τη συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» ρώτησε ο Τραμπ τον Μακρόν, σύμφωνα με την ειδικό Νικόλα Χίκλινγκ, που ανέλυσε στην Daily Mail τι είπαν οι δύο ηγέτες.

Ο Μακρόν του απάντησε κάτι που δεν φάνηκε στην κάμερα, με τον Τραμπ να του ρωτά «είσαι ειλικρινής;».

«Φυσικά» του είπε από την πλευρά του ο Γάλλος ηγέτης.

Η προειδοποίηση του Τραμπ

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη». Σε αυτό το σημείο ο Γάλλος πρόεδρος έστρεψε το βλέμμα του προς τα κάτω.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ του είπε: «Κάνω ειρήνη». Ο Μακρόν άγγιξε τότε το χέρι του Αμερικανού προέδρου και απάντησε: «Έλα τώρα», με τον Τραμπ να τον αγνοεί και να σφίγγει πιο δυνατά. «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό», τόνισε ο Μακρόν, πριν λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δεις τι θα συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο», κατέληξε ο Αμερικανός ηγέτης.