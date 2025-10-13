Ετεοκλής Παύλου: «Έχασα το πόδι μου σε οπαδική συμπλοκή στο Παγκράτι, αλλά ξαναγεννήθηκα»

Ο Ετεοκλής Παύλου μιλά συγκινημένος για τη νύχτα που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, την απώλεια του ποδιού του και το μήνυμα δύναμης που στέλνει 13 χρόνια μετά την οπαδική συμπλοκή στο Παγκράτι.

Δεκατρία χρόνια μετά τη νύχτα που του άλλαξε για πάντα τη ζωή, ο Ετεοκλής Παύλου γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε δημόσια για την οπαδική συμπλοκή στο Παγκράτι, η οποία λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μέσα από την εκπομπή «Breakfast» στο Star, την οποία παρουσιάζει μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου, περιέγραψε τη μέρα εκείνη ως τη δική του «δεύτερη γέννηση».

«Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν. Σαν σήμερα πέθανα και ξαναγεννήθηκα. Είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου», είπε συγκινημένος.

Ο Παύλου εξήγησε πως, παρά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του και τη μακρά περίοδο αποκατάστασης, βγήκε από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατός: «Δεν πίστευα ποτέ ότι, μετά από όλα όσα πέρασα, θα ήμουν εδώ, θα εργαζόμουν, θα είχα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Ό,τι κι αν συμβεί, να μην σταματάτε να πιστεύετε στα όνειρά σας. Οι δυσκολίες μπορούν να φέρουν και κάτι καλό».

«Έχασα το πόδι μου, αλλά κέρδισα τη ζωή μου»

Ο παρουσιαστής είχε περιγράψει λεπτομερώς όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα, όταν εργαζόταν στην υποδοχή νυχτερινού μαγαζιού στο Παγκράτι: «Βρέθηκα στη μέση μιας συμπλοκής οπαδών. Κάποιος έβγαλε όπλο και θέλησε να μου πάρει τη ζωή. Το να νιώθεις ότι “φεύγεις” είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ. Είναι κάτι πολύ εσωτερικό, δύσκολο, που σε ακολουθεί για πάντα».

Ο Παύλου πέρασε έναν μήνα σε κώμα, ενώ η μητέρα του αναγκάστηκε να υπογράψει για τον ακρωτηριασμό του ποδιού του. Όπως αποκάλυψε, θυμάται με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που ένιωσε πως «φεύγει»: «Έβγαλα αίμα από το στόμα, είδα τα φώτα του ασθενοφόρου να θολώνουν και νόμιζα ότι πέθανα. Έχω ακόμη την εικόνα του εαυτού μου σκεπασμένου με ένα σεντόνι στον δρόμο. Όταν ξύπνησα από το κώμα και είδα τη μητέρα μου, ένιωσα γαλήνη. Είχα επιστρέψει».

