Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλιμάκιο της OLAF πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, ζητώντας στοιχεία για διοικητικά στελέχη, συμβάσεις με ιδιώτες και τις διαδικασίες επιδότησης των αγροτών.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (13/10) σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ελεγκτές της OLAF βρίσκονται από νωρίς στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, ζητώντας σειρά εγγράφων και στοιχείων που αφορούν τη διοικητική και οικονομική του δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, φέρονται να έχουν ζητήσει το οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ονόματα των επικεφαλής των διευθύνσεων, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τελευταίων δέκα ετών, καθώς και τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο οργανισμός με ιδιώτες συνεργάτες.

Οι ελεγκτές ζήτησαν επίσης πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα βοσκοτόπια και στις διαδικασίες ελέγχου για τη χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ κάλεσαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραστεί αυτοπροσώπως για να τους παράσχει διευκρινίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή επέμβαση της OLAF δεν είναι η πρώτη στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στον οργανισμό. Το τελευταίο διάστημα, αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και από την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

