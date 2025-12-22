Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια στα υπόγεια της Αθήνας

Έλεγχοι σε παλιά πολεμικά καταφύγια στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε για έλεγχο για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια καταφύγιο στην 3ης Σεπτεμβρίου

Σε ελέγχους παλιών πολεμικών καταφυγίων στο κέντρο της Αθήνας προχωρούν το τελευταίο διάστημα οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης υποδομών που παραμένουν ανενεργές εδώ και δεκαετίες, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Newsbomb, ενώ δεν υπάρχουν σχετικές επίσημες ενημερώσεις.

Ένα από αυτά τα καταφύγια, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, άνοιξε ξανά τις πόρτες του έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

Το συγκεκριμένο πολεμικό καταφύγιο βρίσκεται στο υπόγειο κτιρίου που κατασκευάστηκε το 1935, σε μια περιοχή με έντονη ιστορική και αστική σημασία.

Ο διαχειριστής του κτιρίου Παναγιώτης Δασιγένης μας ξενάγησε πρόθυμα στον χώρο, ενώ μας περιέγραψε και τον έλεγχο στον οποίο προέβησαν οι Αρχές, πριν από λίγες ημέρες.

