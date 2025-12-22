Πλάκωσαν στο ξύλο 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ επειδή τους ενόχλησε το τύμπανο που χτυπούσε

Δύο άνδρες ηλικίας 56 και 52 ετών επιτέθηκαν άγρια σε έναν 13χρονο επειδή τους ενοχλούσε το τύμπανο που χτυπούσε σε αγώνα βόλεϊ.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (21/12) κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 56 ετών, ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ένα 13χρονο αγόρι κατά τη διάρκεια του αγώνα και επιτέθηκαν στον ανήλικο ασκώντας σωματική βία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν χθες το απόγευμα τον 52χρονο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Λίγες ώρες αργότερα, μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 56χρονο στις Συκιές, για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

