Δικηγόρος προειδοποιεί: Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο πάρκινγκ σας

Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ιδιωτικό πάρκινγκ; Δικηγόρος εξηγεί πότε χρειάζεται άδεια, πώς γίνεται η ειδοποίηση και ποιες επιδοτήσεις μπορείτε να διεκδικήσετε.

Ένας δικηγόρος εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού αυτοκινήτου πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση φορτιστή στον ιδιωτικό του χώρο στάθμευσης. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία είναι νόμιμη και σχετικά απλή αρκεί να γίνει «σωστά» και με σεβασμό στα όρια που θέτει ο νόμος.

Σύμφωνα με το Νόμο περί Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, όποιος διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης μπορεί να εγκαταστήσει φορτιστή χωρίς να ζητήσει άδεια από την πολυκατοικία ή τους ιδιοκτήτες. Η μοναδική υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να ενημερώσει εγγράφως τον διαχειριστή της πολυκατοικίας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.

Η ειδοποίηση αυτή προστατεύει και τις δύο πλευρές, αποτρέποντας πιθανά παράπονα ή νομικές ενστάσεις. Όπως σημειώνει η δικηγόρος Λουσία, που έχει ασχοληθεί με ανάλογες περιπτώσεις, «αν δεν ενημερώσετε την κοινότητα, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε την εγκατάσταση ή να αντιμετωπίσετε οικονομικές κυρώσεις».

Παράλληλα, ο νόμος ορίζει με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε εργασία περιορίζεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δεν δημιουργεί πρόβλημα, αρκεί να μην αγγίζει κοινόχρηστα στοιχεία όπως σωληνώσεις, καλώδια ή τοίχους που εξυπηρετούν περισσότερους ιδιοκτήτες.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να εξετάσει πρακτικές λεπτομέρειες όπως:

- την τοποθεσία του σημείου φόρτισης,

- τον τύπο του φορτιστή (απλός ή ταχυφορτιστής),

- αν απαιτούνται τεχνικές επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Η δικηγόρος υπενθυμίζει, τέλος, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες επιχορηγήσεις που ποικίλουν από χώρα σε χώρα και καλύπτουν έως και το 80% του κόστους εγκατάστασης ενός ιδιωτικού φορτιστή.

Η εγκατάσταση ενός φορτιστή μπορεί να είναι μια απλή υπόθεση αρκεί να γίνει με προσοχή, διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες της συνιδιοκτησίας.

