«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης (vid)

Η εμφάνιση μιας νέας νησίδας σε λίμνη στην Αλάσκα αποκάλυψε τις βαριές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας και οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα για νέους κινδύνους.

Ο σχηματισμός της νησίδας Prow Knob στο απομονωμένο τοπίο της Αλάσκας αποτελεί ακόμη μια σαφή απόδειξη της τήξης των αρκτικών παγετώνων και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου της Γης της NASA, η νησίδα αποκολλήθηκε πλήρως από τον παγετώνα Άλσεκ μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2025, μετά από δεκαετίες σταδιακού λιωσίματος.

Ο σχηματισμός της νησίδας Prow Knob: Διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια

Η Prow Knob βρίσκεται σε ύψος σχεδόν 300 μέτρων πάνω από τη στάθμη της λίμνης Άλσεκ, κατακτώντας έτσι τον τίτλο της ψηλότερης λίμνιας νησίδας των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη γνωστή Wild Horse Island στη Μοντάνα.

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν τη νησίδα τραβήχτηκαν πριν από τέσσερις δεκαετίες, όταν ο παγετώνας άρχισε να υποχωρεί. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, το έδαφος που άλλοτε βρισκόταν κάτω από τον πάγο ήρθε σταδιακά στην επιφάνεια, έως ότου αποσπάστηκε εντελώς το 2025.

«Παγετωνικά τσουνάμι»: Ο νέος κίνδυνος που εγκυμονεί στον Αρκτικό

Η εμφάνιση νέων νησίδων είναι μόνο μία από τις πολλαπλές συνέπειες της υπερθέρμανσης του Αρκτικού. Η τήξη των πάγων έχει προκαλέσει αστάθεια στις πλαγιές και στα φιόρδ, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατολισθήσεις και «παγετωνικά τσουνάμι».

Για να καταλάβει κανείς τι εστί «παγετωνικό τσουνάμι» πρέπει να ανατρέξει στο χαρακτηριστικό παράδειγμα με το φιόρδ Ταν το 2015, όταν μια τεράστια κατολίσθηση προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τσουνάμι που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αρκτική περιοχή.

Ο Αρκτικός έχει σημάνει «κόκκινο»: Θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη

Η ευθραυστότητα των αρκτικών τοπίων δεν είναι τυχαία. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και του Ινστιτούτου Max Planck Μετεωρολογίας, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications Earth & Environment, κατέληξε ότι ο Αρκτικός θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως αν η τήξη συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, θα προκληθούν ανεπανόρθωτες αλλαγές στα οικοσυστήματα, με παγκόσμιες επιπτώσεις στη στάθμη της θάλασσας και στο κλίμα.

