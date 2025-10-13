Το θρυλικό Broken Sword: The Smoking Mirror επιστρέφει με 4Κ γραφικά! (vid)

Το Broken Sword: The Smoking Mirror είναι και πάλι εδώ

Το παιχνίδι Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged ανακοινώθηκε επίσημα από την Revolution Software για τις πλατφόρμες PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch και PC (Steam). Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026, ενώ παράλληλα αναμένεται και μια καμπάνια στο Kickstarter για να στηρίξει την ανάπτυξη. Αυτή η έκδοση αποτελεί μια εκτεταμένα βελτιωμένη επανέκδοση του αγαπημένου κλασικού adventure, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία παιχνιδιού που σέβεται παράλληλα την αυθεντική αισθητική και αίσθηση του αρχικού τίτλου.

Οι παίκτες θα παρακολουθήσουν μια συναρπαστική πλοκή όπου η δημοσιογράφος Νίκο Κόλαρντ ανακαλύπτει έναν αρχαίο νεφρίτη-λίθο ενώ ερευνά μια αδυσώπητη συμμορία ναρκωτικών. Μαζί με τον σύντροφό της, Τζορτζ Στόμπαρτ, θα βρεθούν μπλεγμένοι σε μια σκοτεινή ιστορία γεμάτη μυστήριο, δολοπλοκίες και αρχαίες δυνάμεις που απειλούν την ανθρωπότητα. Το Reforged φέρνει αναβαθμισμένα γραφικά τεχνολογίας 4K που αναδεικνύουν τα τοπία, τους χαρακτήρες και τα περιβάλλοντα με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Η επαγγελματική σύνθεση της μουσικής από τον διάσημο συνθέτη Μπάρρινγκτον Φέλουγκ συνοδεύεται από βελτιωμένο ηχητικό περιβάλλον, καθιστώντας την ατμόσφαιρα πιο έντονη και καθηλωτική. Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παίζουν είτε με το μοντέρνο στιλ gameplay είτε με το κλασικό point-and-click σύστημα, απολαμβάνοντας έτσι μια ευέλικτη προσέγγιση που καλύπτει διαφορετικές προτιμήσεις. Παράλληλα, υπάρχει επιλογή να εναλλάσσονται ανά πάσα στιγμή μεταξύ των πρωτότυπων και των ανανεωμένων γραφικών, προσφέροντας μια νοσταλγική αλλά και σύγχρονη εμπειρία.

Το interface του παιχνιδιού είναι βελτιστοποιημένο με πρόσθετες επιλογές όπως αυτόματη αποθήκευση, σύστημα υποβοήθησης παιχνιδιού, εύκολη πρόσβαση σε ιστορικό διαλόγων και υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους ελέγχου (ποντίκι, χειριστήριο, οθόνη αφής). Επιπλέον, έχουν προστεθεί ανέκδοτοι διάλογοι που είχαν αποκατασταθεί από τα πρωτότυπα σενάρια, προσφέροντας επιπλέον βάθος στην ιστορία και περιεχόμενο. Η ιστορία του παιχνιδιού εξερευνά θέματα αρχαίων τελετουργιών, απαγωγών, κλεμμένων θησαυρών και επιρροής θανάσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μια συναρπαστική περιπέτεια που απαιτεί ευφυΐα και αποφασιστικότητα για να επιλυθούν τα γρίφοι και να αποκαλυφθούν τα μυστικά.