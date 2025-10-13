Νέα iPad Pro, Vision Pro και MacBook Pro με τον M5 έρχονται τις επόμενες ώρες

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει νέα iPad Pro, Vision Pro και MacBook Pro

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η παρουσίαση από την Apple τριών σημαντικών προϊόντων που φέρουν τον νέο επεξεργαστή M5, σύμφωνα με πληροφορίες από τον έγκυρο δημοσιογράφο Mark Gurman. Τα προϊόντα που θα ανανεωθούν είναι το iPad Pro, το Vision Pro και πιθανότατα το βασικό μοντέλο του 14ιντσου MacBook Pro. Η κυκλοφορία τους, που αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα, πιθανώς δεν θα συνοδευτεί από εκδήλωση με φυσική παρουσία, αλλά θα γίνει μέσω διαδικτυακών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου, όπως έχει κάνει η Apple σε προηγούμενες μικρότερης κλίμακας παρουσιάσεις.

Το νέο iPad Pro θα εφοδιάζεται με τον M5 επεξεργαστή και θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 12GB μνήμης RAM, χωρίς σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό, εκτός από την αφαίρεση της ένδειξης “iPad Pro” από την πίσω πλευρά της συσκευής. Οι πρώτες δοκιμές από τον Geekbench δείχνουν βελτίωση στην απόδοση, με αύξηση έως και 12% στην επεξεργαστική ισχύ πολλαπλών πυρήνων και έως 36% καλύτερη απόδοση γραφικών σε σχέση με τον προηγούμενο M4 επεξεργαστή. Ενώ είχαν κυκλοφορήσει φήμες για διπλή εμπρόσθια κάμερα για καλύτερες βιντεοκλήσεις, τα πρώτα unboxing βίντεο δεν επιβεβαίωσαν αυτή την αλλαγή.

Παράλληλα, η Apple θα παρουσιάσει ανανεωμένο headset Vision Pro με τον ίδιο επεξεργαστή M5, που πρόκειται να φέρει βελτιώσεις όπως νέα, πιο άνετη ζώνη κεφαλής τύπου Dual Knit Band και πιθανό νέο χρώμα Space Black. Το Vision Pro αναμένεται να κρατήσει υποστήριξη Wi-Fi 6, αντί για τα νεότερα πρότυπα Wi-Fi 6E ή Wi-Fi 7. Παρά τις μικρές αναβαθμίσεις, φαίνεται πως η Apple δεν προχωρά άμεσα σε πλήρως ανασχεδιασμένο διάδοχο του headset, ούτε σε πιο προσιτή έκδοση όπως το «Vision Air», προσανατολίζοντας τις επόμενες κινήσεις της περισσότερο σε γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.

Τέλος, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο ετοιμάζεται η ανακοίνωση ενός εκ των βασικών μοντέλων του 14ιντσου MacBook Pro, που θα εξοπλιστεί επίσης με τον νέο M5 επεξεργαστή. Οι πιο ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις στα MacBook Pro με τους M5 Pro και M5 Max επεξεργαστές αναμένονται το 2026, ενώ η φετινή ανανέωση θα εστιάσει κυρίως στην αντικατάσταση του M4 chip με τον M5 στο βασικό μοντέλο, χωρίς σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση ή νέες δυνατότητες. Η Apple φαίνεται να ακολουθεί μια παρατεταμένη κυκλοφορία των νέων της επεξεργαστών, δίνοντας χρόνο στα μεγαλύτερα μοντέλα να διατεθούν με πιο ισχυρά chips αργότερα.

Επιπλέον, αναμένονται και άλλες μικρότερες αναβαθμίσεις προϊόντων της εταιρείας μέσα στους επόμενους μήνες, όπως νέα AirTags, ενημερωμένα HomePod mini και Apple TV, ενώ πιο εκτεταμένες ανανεώσεις σε μοντέλα όπως iPad Air, entry-level iPad και MacBook Air με M5 chips θεωρούνται πιο πιθανές το 2026.