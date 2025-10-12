Ισραήλ: Τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10). Οι 20 εν ζωή όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό και θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Μερικές ώρες απομένουν, σύμφωνα με το Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) η εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν, η διαδικασία θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους ομήρους να παραδίδονται ταυτόχρονα στον Ερυθρό Σταυρό, προτού μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Η Μπεντροσιάν, σε απευθείας ενημέρωση από το Τελ Αβίβ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο από το βράδυ του Σαββάτου να τους παραλάβει».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αναμένεται να απελευθερωθούν 20 ζωντανοί όμηροι, οι οποίοι θα μεταφερθούν μέσω των συνόρων στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, όπου θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και διαδικασίες ταυτοποίησης.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει δηλώσει έτοιμο να παραλάβει και τις σορούς 28 νεκρών ομήρων, που θα μεταφερθούν τυλιγμένες με ισραηλινές σημαίες σε ιατροδικαστική υπηρεσία. Η απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των ομήρων.

Νωρίτερα, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων».

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει την απελευθέρωση τη Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου είκοσι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου, ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου το πρωί της Δευτέρας στην Κνεσέτ και αμέσως μετά θα συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων στις 10:45 π.μ. (3:45 π.μ. ET).

