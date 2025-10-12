Η εβδομάδα που δεν υπήρξε ποτέ: Γιατί το ημερολόγιο του 1582 πήδηξε 11 ημέρες τον Οκτώβριο (vid)

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν παρατηρήσει μια περίεργη ιδιορρυθμία στο ημερολόγιο του iPhone.

Αν προσπαθήσετε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, στον Οκτώβριο του 1582, στο ημερολόγιο του iPhone, πιθανόν θα το δείτε να μεταβαίνει κατευθείαν από την 4η στην 15η, παραλείποντας δέκα ολόκληρες ημέρες. Δεν πρόκειται για κάποιο σφάλμα ή για κάποιο κρυφό αστείο από τους προγραμματιστές της Apple. Αυτές οι δέκα ημέρες δεν υπήρξαν ποτέ.

Οι μέρες δεν σβήνονταν από το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα «εργαλείο αποκοπής και επικόλλησης». Αντίθετα, οι άνθρωποι το 1582 πήγαιναν για ύπνο στις 4 και ξυπνούσαν στις 15. Βέβαια, δεν το είχε συνειδητοποιήσει και πολύς κόσμος τότε.

Τι συνέβη τελικά τον Οκτώβριο του 1582;

Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει να ανατρέξουμε στον 16ο αιώνα, όταν συνέβη μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οργανώνουμε τις ημέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια.

Όπως εξήγησε το IFLScience το 2023, η Καθολική εκκλησία υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο τον Οκτώβριο του 1582. Πριν από αυτό, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης χρησιμοποιούσε το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο εισήγαγε ο Ιούλιος Καίσαρας το 45 π.Χ.

Είναι πολύ παρόμοιο με το Γρηγοριανό. Και τα δύο είναι ηλιακά ημερολόγια με 12 μήνες που περιλαμβάνουν 28 έως 31 ημέρες το καθένα. Επίσης, έχουν συνολικά 365 ημέρες τα περισσότερα χρόνια, με μια δίσεκτη ημέρα να προστίθεται στον Φεβρουάριο σε ορισμένα έτη.

Η κύρια διαφορά είναι πότε συμβαίνει το δίσεκτο έτος. Το Ιουλιανό ημερολόγιο προσθέτει μια ημέρα στο ημερολόγιο κάθε 4 χρόνια, ενώ το Γρηγοριανό ημερολόγιο κάνει το ίδιο, εκτός εάν το έτος διαιρείται με το 100 και δεν διαιρείται με το 400.

Ακούγεται σαν μια πολύ μικρή διαφορά, αλλά ήταν μεγάλη υπόθεση για την Καθολική Εκκλησία επειδή παρενέβη σοβαρά στο χρονοδιάγραμμα του Πάσχα. Από τη Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ., ορίστηκε ότι το Πάσχα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου.

Ωστόσο, καθώς περνούσαν οι αιώνες, η εαρινή ισημερία μετατοπίστηκε από αυτήν την ημερομηνία. Αυτό το φαινόμενο συσσωρεύτηκε μέχρι τον 16ο αιώνα , όταν η εαρινή ισημερία έπεσε στις 11 Μαρτίου, ανατρέποντας τη χρονική στιγμή του Πάσχα.

Η λύση ήρθε από τον Πάπα: Το Γρηγοριανό Ημερολόγιο καθιερώνεται

Για να λύσει αυτή την κρίση, ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ' εισήγαγε το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Για να ευθυγραμμιστεί το νέο ημερολόγιο με τις κινήσεις του Ήλιου, έπρεπε να χάσουμε τις 10 ημέρες που είχαν συσσωρευτεί λόγω του ελαττώματος του Ιουλιανού ημερολογίου.

Ο Οκτώβριος επιλέχθηκε ως ο μήνας με την απώλεια 10 ημερών, καθώς δεν συνέπιπτε με κανένα σημαντικό γεγονός του χριστιανικού ημερολογίου. Μετά τη γιορτή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στις 4 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στο Γρηγοριανό ημερολόγιο και ο κόσμος μεταπήδησε αμέσως στις 15 Οκτωβρίου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα ημερολόγια παραλείπουν από τις 4 Οκτωβρίου στις 15 Οκτωβρίου το 1582.

