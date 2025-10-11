Γιατί η νεολαία δεν κάνει πια one night stand: Οι 3 απρόσμενοι λόγοι

Η Gen Z αποφεύγει τα one-night stands όχι μόνο λόγω σεξουαλικής κουλτούρας, αλλά γιατί δεν έχει... χώρο, λεφτά ή διάθεση.

Η Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) έχει ανατρέψει πλήρως τα ερωτικά δεδομένα. Ενώ οι προηγούμενες γενιές έβλεπαν τα one-night stands σαν κάτι φυσιολογικό ή και συναρπαστικό η Gen Z δείχνει... απλώς να μην ενδιαφέρεται.

Και όχι, δεν φταίει μόνο ο “woke” σεξουαλικός πολιτισμός. Ούτε καν η πανδημία. Οι λόγοι είναι πιο πρακτικοί (και πιο αποκαλυπτικοί) απ’ ό,τι νομίζεις.

Πίνουν λιγότερο και δεν είναι τόσο κοινωνικοί

Η κατανάλωση αλκοόλ έχει μειωθεί αισθητά στις νεότερες ηλικίες. Σύμφωνα με το National Institute on Drug Abuse, η πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ ξεκίνησε ήδη από το 2000 και επηρεάζει Millennials και Gen Z.

Το ποσοστό των νέων κάτω των 35 που πίνουν έπεσε από 72% το 2001 σε 62% το 2023. Το αλκοόλ συχνά λειτουργούσε ως "καταλύτης" για τέτοιες περιστασιακές σχέσεις.

Δεν βγαίνουν τόσο – και δεν έχουν που να πάνε

Οι κοινωνικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο έχουν μειωθεί. Οι νέοι είναι λιγότερο πιθανό να βγουν έξω ή να συμμετέχουν σε πάρτι. Προτιμούν Netflix, gaming, ή να μιλούν διαδικτυακά. “Το αλκοόλ είναι κοινωνικό ναρκωτικό λιγότερη κοινωνικότητα σημαίνει και λιγότερο ποτό,” λέει ο George F. Koob από το NIAAA.

Και με λιγότερες εξόδους, μειώνονται και οι… τυχαίες ερωτικές συναντήσεις.

One-night stands κοστίζουν – και η Gen Z δεν έχει λεφτά

Ο πιο απρόσμενος λόγος; Τα οικονομικά.

Περισσότεροι από το 50% των 18-24 ετών ζουν σε συγκατοίκηση ή στο πατρικό τους, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Αυτό σημαίνει:

Καθόλου ιδιωτικότητα

Δυσκολία φιλοξενίας

Μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα

Έρευνα από το Lovehoney δείχνει πως όσοι ζουν με γονείς κάνουν κατά μέσο όρο 35 φορές σεξ το χρόνο, σχεδόν 50% λιγότερο από τον εθνικό μέσο όρο (68 φορές).

Ωστόσο, η αυτοϊκανοποίηση έχει εκτοξευθεί – 42% αυτών δηλώνουν πως το κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα, 14% πάνω από τον μέσο όρο.

Η Gen Z είναι "βαρετή" ή απλά... διαφορετική;

Αυτή η γενιά κατηγορείται συχνά ότι είναι "αντι-διασκεδαστική", όμως η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Η Gen Z δίνει προτεραιότητα στην ψυχική υγεία, την ευεξία και την προσωπική ανάπτυξη.

Έχουν απομακρυνθεί από την κουλτούρα της υπερκατανάλωσης, του ξενυχτιού και των "εύκολων σχέσεων". Προτιμούν να επενδύουν σε εμπειρίες, therapy sessions, mindfulness apps και online dating – με στόχο ποιοτικές συνδέσεις, όχι απλώς… “μία και έξω”.

Μήπως τελικά, δεν είναι τόσο "βαρετοί" όσο... πιο συνειδητοποιημένοι;

