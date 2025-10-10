Χάος σε πτήση: Μητέρα μπλόκαρε την έξοδο επειδή η κόρη της ήταν πιο πίσω στο αεροπλάνο (vid)

Βίντεο δείχνει μητέρα σε πτήση της Frontier Airlines να μπλοκάρει την έξοδο του αεροπλάνου, αρνούμενη να αποβιβαστεί χωρίς την κόρη της. Οι επιβάτες εξοργίστηκαν. Δείτε τι συνέβη.

Ένα ακόμα περιστατικό "κακής συμπεριφοράς σε πτήση" κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αυτή τη φορά σε πτήση της Frontier Airlines με προορισμό τη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Βίντεο που έγινε viral δείχνει μια μητέρα να μπλοκάρει κυριολεκτικά την έξοδο του αεροπλάνου, αρνούμενη να κινηθεί από τη μέση του διαδρόμου επειδή… η κόρη της καθόταν πιο πίσω.

Το αεροσκάφος είχε ήδη καθυστερήσει για τρεις ώρες, και οι επιβάτες ήταν εμφανώς κουρασμένοι και εκνευρισμένοι. Όταν άνοιξαν οι πόρτες και ξεκίνησε η αποβίβαση, η γυναίκα στάθηκε στη μέση του διαδρόμου, μη επιτρέποντας στους επιβάτες από πίσω να αποχωρήσουν, απαιτώντας να περάσει πρώτα η κόρη της από πίσω προς τα εμπρός.

Η έκρηξη των επιβατών

Η ενέργειά της προκάλεσε την άμεση αντίδραση πολλών επιβατών που άρχισαν να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται και να ανταλλάσσουν ύβρεις μαζί της.

Ένας από αυτούς της είπε: “Τι σου συμβαίνει; Θα ήταν κόλαση να είμαι παιδί σου.”

Η γυναίκα απάντησε επιθετικά: “Πρόσεξε πώς μιλάς. Μη μου λες τίποτα!”

Κάποιοι εξήγησαν ήρεμα ότι η κόρη της θα έπρεπε να περιμένει τη σειρά της, όπως όλοι οι άλλοι, καθώς το να την αφήσουν να περάσει θα επιδείνωνε το μποτιλιάρισμα στον διάδρομο.

Μια αεροσυνοδός προσέγγισε την επιβάτισσα, προσπαθώντας ευγενικά να την πείσει να μετακινηθεί προσωρινά στην άκρη. Η γυναίκα δεν υποχωρούσε, λέγοντας: “Δεν φεύγω χωρίς την κόρη μου. Γιατί να μην την αφήσουν να περάσει;”

Τελικά, η αεροσυνοδός την έπεισε να σταθεί σε ένα άδειο κάθισμα ώστε να συνεχίσει η αποβίβαση. Καθώς οι επιβάτες περνούσαν από δίπλα της, εκείνη φώναξε: “F*** y’all!”

Το βίντεο με το περιστατικό κυκλοφόρησε άμεσα στο TikTok και στο X (Twitter), συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Οι περισσότεροι χρήστες καταδίκασαν τη συμπεριφορά της γυναίκας, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού και κοινής λογικής.

