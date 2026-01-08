Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς

Το μέγεθος του σπιτιού μας μπορεί και να είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ευτυχία μας.

Τα μικρότερα σπίτια, με λίγα δωμάτια, κάνουν την αίσθηση της μοναχικότητας να φαντάζει αδύνατη. Τα μέλη μιας τετραμελούς οικογένειας, για παράδειγμα, που ζουν σε ένα τριάρι διαμέρισμα δεν έχουν την επιλογή να απομονωθούν, καθώς συχνά όλο και κάποιο δωμάτιο θα είναι κατειλημμένο. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική λύση είναι η αποδοχή της... παρέας.

Σε άρθρο της Washington Post, ο αρθρογράφος μιλά για την περίπτωση μίας τέτοιας οικογένειας, λέγοντας, μάλιστα, ότι δεν ήταν μόνο τα μέλη του εν λόγω νοικοκυριού που το αποδέχτηκαν, αλλά και οι φίλοι τους, οι οποίοι παρότι έμεναν σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, διάλεγαν αυτό το διαμέρισμα για να συγκεντρωθούν και περάσουν χρόνο όλοι μαζί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr