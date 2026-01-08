Βαλίτσα για... τεμπέληδες: Την καβαλάς και «ψαρώνεις» όλο το «Ελ. Βενιζέλος»

Η βαλίτσα που την καβαλάς και σε μεταφέρει είναι γεγονός και θεωρείται ιδανική για τους... τεμπέληδες ταξιδιώτες.

Ένα από τα προβλήματα των αεροδρομίων για τους ταξιδιώτες είναι το περπάτημα που απαιτείται προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Οι περισσότεροι που έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνο έχουν βιώσει τη στιγμή που μαθαίνουν ότι η πύλη της πτήσης τους είναι κάμποσα... χιλιόμετρα μακριά.

Ειδικά όταν είσαι ξύπνιος από τα χαράματα το να διασχίσεις όλο το αεροδρόμιο μοιάζει με τεράστια αγγαρεία. Ωστόσο, με την βοήθεια της τεχνολογίας φαίνεται ότι βρέθηκε η λύση για ένα ξεκούραστο ταξίδι.

Η λύση λέγεται ηλεκτρική βαλίτσα

Πλέον, τη λύση στις μεγάλες αποστάσεις των αεροδρομίων έρχονται να δώσουν οι ηλεκτρικές βαλίτσες, που τις καβαλάς και σε μεταφέρουν. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συνδυασμό αποθηκευτικού χώρου και ηλεκτρικού σκούτερ.

Πιάνουν ταχύτητα έως 13 χλμ/ώρα και να διανύσεις από 8 έως 9,6 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, κάτι που σημαίνει ότι είναι ιδανικές ακόμα και για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια.

Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά φαίνεται πως κάνει τα ταξίδια παιχνιδάκι. Όχι μόνο γλιτώνεις βήματα, αλλά μπορείς να αποθηκεύσεις και τα προσωπικά σου αντικείμενα.

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής βαλίτσας οδήγησης

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν οι ηλεκτρικές βαλίτσες οδήγησης ή αλλιώς «έξυπνες» βαλίτσες.

Συμπαγής βαλίτσα: Έχει μήκος 60 εκατοστά και προσφέρει άνετο αποθηκευτικό χώρο, ενώ πρόκειται για στιβαρή κατασκευή με ισχυρή μπαταρία.

Κατασκευή από κράμα αλουμινίου: Φτιαγμένη από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου για μεγαλύτερη αντοχή και μικρό βάρος.

Όριο βάρους: Μπορεί να μεταφέρει έως 110 κιλά.

Ισχυρή παροχή ενέργειας: Εκτός από την κίνηση της βαλίτσας, η μπαταρία μπορεί να φορτίζει και τις συσκευές σου μέσω θύρας USB. Άρα αν το κινητό σου ξεμείνει από μπαταρία και η πτήση καθυστερεί, δεν θα πρέπει να σε απασχολεί.

Ρυθμιζόμενη λαβή: Με ένα άγγιγμα, η λαβή προσαρμόζεται σε όλα τα ύψη.

Ασφάλεια: Το περιεχόμενο της βαλίτσας σου είναι ασφαλές, καθώς διαθέτει κλειδαριά συνδυασμού TSA.

Οι πολιτικές αεροδρομίων διαφέρουν

Φρόντισε να ελέγξεις αν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ή απαιτήσεις στο αεροδρόμιο από το οποίο ταξιδεύεις και σε εκείνο του προορισμού σου. Ενώ οι μη μηχανοκίνητες παιδικές βαλίτσες-οχήματα συνήθως επιτρέπονται παντού, ορισμένα αεροδρόμια έχουν απαγορεύσει την οδήγηση αυτών των βαλιτσών.

Δύο αεροδρόμια στην Ιαπωνία έχουν ζητήσει από τους επισκέπτες να μην τις χρησιμοποιούν. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Chubu Centrair στην επαρχία Aichi και το Διεθνές Αεροδρόμιο Kansai στην Οσάκα θέλουν να «αποτρέψουν ατυχήματα». Οι ανησυχίες αφορούν το ενδεχόμενο σύγκρουσης με πεζούς.

Οι κανόνες διαφέρουν από μέρος σε μέρος, με ορισμένα αεροδρόμια να τις επιτρέπουν ως απλές βαλίτσες μόνο εφόσον αφαιρεθεί η μπαταρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόφαση επαφίεται στο εκάστοτε αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την Aotos, οι «έξυπνες» βαλίτσες επιτρέπονται μόνο εάν πληρούν πολύ συγκεκριμένους κανονισμούς της TSA και τις απαιτήσεις των αεροπορικών εταιρειών. Το κλειδί είναι η μπαταρία λιθίου στο εσωτερικό. Οι αεροπορικές επιτρέπουν τις «έξυπνες» βαλίτσες μόνο αν η μπαταρία είναι αφαιρούμενη και εντός των επιτρεπόμενων ορίων μεγέθους.

