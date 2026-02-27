Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται: Δύο νεκροί και 40 τραυματίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Μιλάνου, όταν τραμ βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κτήριο, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Συγκλονιστικές εικόνες από το κέντρο του Μιλάνου κάνουν τον γύρο του κόσμου, μετά τον εκτροχιασμό ενός τραμ που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων σαράντα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα αυτοκινήτου αποτυπώνει τη στιγμή που το μεταφορικό μέσο παίρνει απότομη κλίση και καρφώνεται σε κτήριο στη Viale Vittorio Veneto.

Το χρονικό της πρόσκρουσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, ώρα αιχμής για την ιταλική συμπρωτεύουσα. Το τραμ εκτελούσε το δρομολόγιο από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την επαφή με τις ράγες. Η στιγμή της καταστροφής καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο σε φανάρι.

Στο βίντεο φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση, να εκτρέπεται της πορείας του και τελικά να προσκρούει με τρομακτική δύναμη πάνω σε έναν τοίχο κτηρίου. Ο ήχος από τη σύγκρουση και τα τζάμια που θρυμματίζονται ήταν εκκωφαντικός, ενώ το όχημα ανατράπηκε στο πλάι, εγκλωβίζοντας δεκάδες έντρομους επιβάτες στα συντρίμμια του.

Nelle immagini di @MiTomorrow si vede l'esatto momento in cui il tram numero 9 deraglia a Milano, nel tratto tra piazza Repubblica e Porta Venezia pic.twitter.com/XwnGDl2X6C — Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026

Μαρτυρίες από την κόλαση: «Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

Οι άνθρωποι που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το τραμ περιγράφουν στιγμές απόλυτου τρόμου. Οι μαρτυρίες τους είναι αποκαλυπτικές για την ένταση της σύγκρουσης: «Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε ένας από τους επιβάτες που γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Άλλη γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο όχημα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο», ενώ άλλοι αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι «το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε».

Τραγικός απολογισμός: Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 40 τραυματίστηκαν

Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή γέμισε με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους από τις τσακισμένες λαμαρίνες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ συνολικά 40 άτομα τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και τρεις περαστικοί που είχαν την ατυχία να περνούν από το σημείο τη στιγμή της πρόσκρουσης και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Deadly tram derailment in Italy's Milan https://t.co/105J5IIpe9 — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Οι αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Εξετάζεται αν υπήρξε τεχνική βλάβη στις γραμμές ή αν ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, όπως καταγγέλλουν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

