Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός (vid)

Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ που θέτει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδας, μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.

Στις 18:00 συνεδριάζει η ισραηλινή κυβέρνηση

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε πάντως, ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς και Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.

«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) για να επικυρώσει το κείμενο.

Ο Σμότριχ ωστόσο δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.

«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας», προσθέτει.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», τονίζει χαρακτηριστικά.

