Ούτε σε ταινία: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και το φορείο με τη γιαγιά έφυγε στο δρόμο (vid)

Ένα ευτράπελο συνέβη στην Αλεξανδρούπολη όταν η πόρτα ενός ασθενοφόρου άνοιξε με αποτέλεσμα το φορείο με τον ασθενή να βρεθεί στον δρόμο.

Απίστευτο κι όμως... ελληνικό το περιστατικό που συνέβη στην Αλεξανδρούπολη, όταν η πόρτα ενός ασθενοφόρου άνοιξε ξαφνικά με αποτέλεσμα το φορείο που μετέφερε μια ηλικιωμένη γυναίκα να βρεθεί στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10), όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη γυναίκα από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή της Χιλής το ασθενοφόρο σταμάτησε στο φανάρι. Μόλις άναψε πράσινο το ασθενοφόρο ξεκίνησε και το φορείο πάνω στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα και μάλιστα στάθηκε στις ρόδες του και δεν ανατράπηκε, ώστε η ασθενής να βρεθεί στο έδαφος. Η γιαγιά λόγω της κατάστασής της δεν κατάλαβε τι συνέβη και για καλή της τύχη πίσω από το ασθενοφόρο δεν ακολουθούσαν άλλα οχήματα.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και τη μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο.

Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν «ασφάλισε» σωστά το φορείο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ