Κινέζα κατάπιε 8 ζωντανά βατράχια για να ανακουφίσει τον πόνο στην πλάτη της: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ένα περίεργο περιστατικό καταγράφηκε στην Κίνα, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να καταπίνει 8 ζωντανά βατράχια προκειμένου να ανακουφίσει τον πόνο στην πλάτη της.

Η 82χρονη Ζανγκ, φέρεται να επέλεξε να καταπιεί τα αμφίβια επειδή ακολουθούσε τη λαϊκή παράδοση που ισχυριζόταν ότι αυτό θα βοηθούσε στην ανακούφιση της κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου της. Ζήτησε από την οικογένειά της να πιάσουν μικρά βατράχια, χωρίς να τους πει τι θα τα κάνει.

Η 82χρονη έπαθε παρασιτική λοίμωξη

Αφού κατανάλωσε τρία βατραχάκια την πρώτη μέρα, η Ζανγκ κατάπιε άλλα πέντε την επόμενη. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε η ιδέα της δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με πόνους στο νοσοκομείο. Εκεί αναγκάστηκε να αποκαλύψει στο προσωπικό του νοσοκομείου τι είχε καταναλώσει.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε αναπτύξει παρασιτική λοίμωξη. Ένας από το νοσοκομείο στη Χανγκζού, στην ανατολική Κίνα, δήλωσε: «Η κατάποση βατράχων έχει προκαλέσει βλάβη στο πεπτικό σύστημα της ασθενούς και έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία ορισμένων παρασίτων στο σώμα της, συμπεριλαμβανομένου του σπαργκάνου».

