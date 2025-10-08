Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο: Γυναίκα έτρεξε και γλίτωσε στο τσακ (vid)
Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που βρισκόταν κάτω από το μπαλκόνι που κατέρρευσε την Τρίτη (7/10) στο Λαύριο. Η γυναίκα στεκόταν ανυποψίαστη και μιλούσε στο κινητό της, όταν άρχισε να ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος.
Στο παρακάτω βίντεο που έχει φέρνει στην επιφάνεια το Πρώτο Θέμα, καταγράφεται η στιγμή που το μπαλκόνι καταρρέει. Η γυναίκα μόλις ακούει τον θόρυβο αρχίζει να τρέχει προς τον δρόμο και γλιτώνει στο... τσακ.
Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου το πεζοδρόμιο γεμίζει μπάζα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα καταστρέφονται. Μόλις το τοπίο καθαρίζει από τον καπνό, φαίνεται η γυναίκα σε κατάσταση σοκ να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί.
Το χρονικό της κατάρρευσης
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο, όταν κατέρρευσε το στηθαίο μπαλκονιού από κτίριο. Οι κάτοικοι της συμβολής των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής βίωσαν τον τρόμο και τον πανικό, καθώς κάτω από το μπαλκόνι που αποκολλήθηκε και έπεσε ξαφνικά, στεγάζεται φαρμακείο το οποίο και εφημέρευε.
Μία γυναίκα που είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό της τραυματίστηκε ελαφρά φέροντας μικρές εκδορές. Ο σύζυγός της περιέγραψε τα λεπτά τρόμου που έζησε, αφού κατάφερε να διαφύγει. «Γλίτωσε εκ θαύματος, άκουσε το θόρυβο και βγήκε από το αυτοκίνητο και έτσι γλίτωσε. Ήταν το δώρο για τα γενέθλιά μου».
Τα πληρώματα της Πυροσβεστικής έκαναν προληπτικούς ελέγχους στα υπόλοιπα μπαλκόνια του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στατικότητά του.
