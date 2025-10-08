Jacky.O.: Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ και η επική ατάκα του

Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ, έξι μήνες πριν την έκρηξη

Jacky.O.: Οι λάτρεις των βιντεοταινιών και της χρυσής εποχής του ποπ κινηματογράφου δεν έχουν ξεχάσει όσα συνέβαιναν τη δεκαετία του ΄80 και του ΄90 στη θρυλική ντισκοτέκ.

Ταινίες όπως «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», «Καμικάζι αγάπη μου», «Οι Επικίνδυνοι», «Πέστα βρωμόστομε» γυρίστηκαν εκεί με πλάνα από τη διασκέδαση να έχουν μείνει χαραγμένα σε όσους λατρεύουν τη χρυσή εποχή της βιντεοταινίας.

