Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε κατονόμασε την ίδια της την κόρη ως δράστη της επίθεσης!

Υπό κράτηση η 17χρονη και ο 15χρονος αδελφός της – Τι λέει η αστυνομία για το περιστατικό, που έχει συγκλονίσει την Γερμανία.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γερμανία παίρνει νέα τροπή: η δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, υπέδειξε την ίδια της την κόρη ως υπεύθυνη για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 57χρονη δήμαρχος, η οποία εξελέγη μόλις την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να κατέθεσε ότι η 17χρονη κόρη της την τραυμάτισε στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας. Ο 15χρονος αδελφός της θεωρείται επίσης ύποπτος, καθώς, όπως αναφέρουν οι αρχές, εντοπίστηκαν ενδείξεις που τον συνδέουν με την επίθεση.

Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας αρχικά ότι επρόκειτο για ληστεία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι κουζίνας –το πιθανό όπλο της επίθεσης– στο δωμάτιο του θετού γιου της δημάρχου.

Τα δύο ανήλικα παιδιά προσήχθησαν ήδη από χθες και, σύμφωνα με την εισαγγελία, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Σήμερα αναμένεται να τεθούν υπό την εποπτεία της υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων.

Η κατάσταση της Ίρις Στάλτσερ θεωρείται σταθερή και, όπως έγινε γνωστό, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η αστυνομία, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει παρεμβάσεις των αρχών στο σπίτι της οικογένειας λόγω περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ