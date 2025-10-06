Σάλος στην Αυστραλία: Πατέρας και κόρη αντάλλαξαν παθιασμένο φιλί στο ραδιόφωνο για 1.000 δολάρια

Ένα απίστευτο και αμφιλεγόμενο περιστατικό σημειώθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή της Αυστραλίας, όταν πατέρας και κόρη αντάλλαξαν παθιασμένο φιλί on air, προσπαθώντας να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο.

Το περιστατικό συνέβη το 2020 στην πρωινή εκπομπή των Kyle Sandilands και Jackie O Henderson στο KIIS 106.5, όπου οι παρουσιαστές είχαν δημιουργήσει ένα διαγωνισμό με τίτλο «Boyfriend or Daddy» («Αγόρι ή Μπαμπάς»).

Η ιδέα ήταν απλή αλλά προκλητική: Μια γυναίκα έμπαινε στο στούντιο μαζί με έναν άντρα, και οι παρουσιαστές έπρεπε να μαντέψουν αν ήταν ζευγάρι ή πατέρας και κόρη. Αν μάντευαν λάθος, οι συμμετέχοντες κέρδιζαν 1.000 δολάρια Αυστραλίας (περίπου 660 δολάρια ΗΠΑ).

Η Στέισι και ο Νικ: Πατέρας και κόρη σε ρόλο εραστών

Σε ένα από τα επεισόδια, μια 26χρονη γυναίκα, η Στέισι, μπήκε στο στούντιο μαζί με τον 49χρονο Νικ. Οι δύο τους ισχυρίστηκαν ότι είναι ζευγάρι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πατέρας και κόρη. Μάλιστα, για να γίνουν πιο πειστικοί, φιλήθηκαν στα χείλη καθώς έμπαιναν στο στούντιο, αφήνοντας τους παρουσιαστές και τους ακροατές άναυδους.

«Έχω αδυναμία στους μεγαλύτερους άντρες», είπε η Στέισι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε να βρω ένα καλό ελληνόπουλο - είμαι λίγο Ελληνίδα - και το έκανα. Στην αρχή δεν του άρεσε, αλλά τώρα τα πηγαίνουν μια χαρά και πάνε μαζί για ψάρεμα».

Οι προκλητικές ερωτήσεις των παρουσιαστών

Η Jackie O προσπάθησε να τους «ξεσκεπάσει» κάνοντάς τους άβολες ερωτήσεις για την ερωτική τους ζωή: «Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση στο κρεβάτι με τον σύντροφό σου;» ρώτησε τη Στέισι.

Η νεαρή γυναίκα απάντησε χωρίς δισταγμό: «Μου αρέσει να είμαι από πάνω, γιατί είμαι πιο μικρόσωμη και δεν θέλω να με πνίγουν». Στη συνέχεια, ο Νικ ρωτήθηκε αν η «κοπέλα» του απολαμβάνει το στοματικό σεξ, και εκείνος απάντησε: «Μου πήρε λίγο χρόνο να το συνηθίσω και στο να δίνω και στο να λαμβάνω».

Οι παρουσιαστές παρέμεναν μπερδεμένοι, μην ξέροντας αν απέναντί τους είχαν ένα παράξενο ζευγάρι ή μια οικογένεια που έπαιζε θέατρο.

Το φιλί που σόκαρε όλη την Αυστραλία και η αλήθεια που ξεσκεπάστηκε

Η Henderson αποφάσισε να παίξει το τελευταίο της χαρτί: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να μάθουμε. Θα δίνατε ένα φιλί στα χείλη ο ένας στον άλλον; Όσο θέλετε, ελεύθερα».

Αντί για ένα απλό φιλί, η Στέισι και ο Νικ αντάλλαξαν παθιασμένο φιλί στο στόμα, αφήνοντας τον Sandilands να φωνάξει: «Αποκλείεται να είναι πατέρας και κόρη! Κανείς δεν φιλά έτσι τον πατέρα του… εκτός αν ζει στα βουνά χωρίς γείτονες!»

Η αλήθεια, όμως, αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα: «Τα πράγματα που κάνουμε για τα λεφτά... αυτός είναι ο πατέρας μου!» ομολόγησε η Στέισι γελώντας. «Ο φίλος μου θα πάθει σοκ όταν το δει».

Οι ακροατές της εκπομπής εξέφρασαν την αποστροφή τους στα social media: «Αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους», έγραψε ένας χρήστης. «Κανένα ποσό δεν αξίζει να καταστρέψεις τον δεσμό πατέρα και κόρης», σχολίασε άλλος.

Παρά τη γενική κατακραυγή, το δίδυμο πατέρα και κόρης πήρε τελικά το έπαθλο των 1.000 δολαρίων, αλλά η πράξη τους προκάλεσε συζητήσεις για την ηθική και τα όρια των ριάλιτι και ραδιοφωνικών διαγωνισμών.

