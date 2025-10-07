Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που χρησιμοποιεί τα περισσότερα μετρητά: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα

Η Ευρώπη παραμένει πιστή στα μετρητά. Δείτε ποιες χώρες τα χρησιμοποιούν περισσότερο και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΚΤ.

Θα εξαφανιστούν άραγε ποτέ τα μετρητά; Οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν σταθερά μια πλήρως ψηφιακή οικονομία, προωθώντας πληρωμές χωρίς χαρτονομίσματα, στο όνομα της «διαφάνειας» και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Ωστόσο, για εκατομμύρια Ευρωπαίους, τα μετρητά παραμένουν συνώνυμα της ελευθερίας, της ανωνυμίας και του ελέγχου των προσωπικών οικονομικών τους.

Οι 10 χώρες της Ευρώπης που χρησιμοποιούν περισσότερο τα μετρητά

1) Μάλτα, 2) Σλοβενία, 3) Αυστρία, 4) Ιταλία, 5) Σλοβακία, 6) Ισπανία, 7) Κροατία, 8) Πορτογαλία, 9) Λιθουανία, 10) Ελλάδα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, ποσοστό που δείχνει ότι το φυσικό χρήμα παραμένει κυρίαρχο, παρά την ψηφιακή μετάβαση. Αν ληφθεί υπόψη η αξία των συναλλαγών, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 39%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronews.

Τα μετρητά κυριαρχούν στον Νότο

Σε 14 από τις 20 χώρες της Ευρωζώνης, τα μετρητά αποτελούν ακόμη την πιο συχνή μέθοδο πληρωμής. Η χρήση τους κυμαίνεται από 22% στην Ολλανδία έως 67% στη Μάλτα, ενώ η γεωγραφική κατανομή δείχνει ξεκάθαρα μια Βορρά-Νότου διαφορά. Στον ευρωπαϊκό Νότο και την Ανατολή, το φυσικό χρήμα παραμένει βαθιά ριζωμένο στην καθημερινότητα:

Ιταλία: 61% των συναλλαγών

Ισπανία: 57%

Σλοβενία: 64%

Αντίθετα, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Φινλανδία (27%), το Λουξεμβούργο (37%), το Βέλγιο (39%) και η Γαλλία (43%), έχουν στραφεί σε ψηφιακές πληρωμές, με τη χρήση μετρητών να τείνει να εξαφανιστεί.

Τα μετρητά ως «δίχτυ ασφαλείας» σε περιόδους κρίσης

Παρά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τον περιορισμό της χρήσης τους, τα μετρητά εξακολουθούν να θεωρούνται βασικό μέσο επιβίωσης σε περιπτώσεις κρίσης. Ακόμη και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν ρευστό στο σπίτι για τουλάχιστον δύο ημέρες, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περίπτωση διακοπής του τραπεζικού ή ηλεκτρονικού συστήματος.

Η πραγματικότητα δείχνει πως, παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη διάδοση των ψηφιακών πορτοφολιών, το χαρτονόμισμα εξακολουθεί να έχει θέση στην τσέπη των Ευρωπαίων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ