Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47: Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

Αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2028.

Την στιγμή που Ελλάδα και Τουρκία ασχολούνται με τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35, οι Αμερικανοί προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στο πιο εντυπωσιακό αεροπορικό πρόγραμμα στην ιστορία. Πρόκειται για το F-47, το μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς των ΗΠΑ.

Μετά από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, η NASA και η Boeing κατάφεραν επιτέλους να λύσουν το γρίφο, δημιουργώντας ένα μηχάνημα τόσο προηγμένο που θα μπορούσε να τερματίσει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν.

Ωστόσο, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025, αυτό το πρόγραμμα δεν επιταχύνθηκε απλώς, αλλά πυροδότησε τον πιο επικίνδυνο αγώνα εξοπλισμών στην ιστορία.

