PS Plus: To Need for Speed Unbound και άλλα games δωρεάν στο PlayStation 5

Αποκτήστε δωρεάν το Need for Speed Unbound

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τα παιχνίδια του PlayStation Plus Essential για τον Ιανουάριο του 2026, που θα γίνουν διαθέσιμα σε όλους τους συνδρομητές από τις 6 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου, προσφέροντας ποικιλία από racing και platforming μέχρι sandbox εξερεύνηση.

Το Need for Speed Unbound (PS5) φέρνει αγώνες στο Lakeshore, με ξεχωριστές single-player και multiplayer καμπάνιες από την Criterion Games, όπου ο παίκτης αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο, ξεγελά αστυνομικούς, προκρίνεται σε weekly events, προσαρμόζει αυτοκίνητα και ξεχωρίζει με μοναδικό στυλ και ρούχα.

Το Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5, PS4) είναι remake του κλασικού Wii game του 2010, όπου ο Mickey Mouse εξερευνά την Wasteland –έναν κόσμο που είναι γεμάτος με ξεχασμένους χαρακτήρες της Disney– χρησιμοποιώντας πινέλο με μπογιά για αποκατάσταση και αλλαγή του περιβάλλοντος, αλλά και την αποκάλυψη μυστικών, συναντώντας ήρωες όπως ο Oswald the Lucky Rabbit και συλλέγοντας Disney pins σε πλατφόρμες εμπνευσμένες από κλασικά animations.

Tέλος, το Core Keeper (PS5, PS4) είναι ένα mining sandbox για έως και 8 παίκτες όπου ξυπνούν σε ένα ξεχασμένο σπήλαιο, μαζεύουν υλικά, φτιάχνουν εργαλεία, εξερευνούν ένα δυναμικό κόσμο, κάνουν level up τα skills τους, νικούν Titans, καλλιεργούν, ψαρεύουν, μαγειρεύουν, φροντίζουν ζώα και συναναστρέφονται άλλους ήρωες.