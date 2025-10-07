Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους με το Magenta AI, έρχονται περισσότερες συσκευές T Phone και T Tablet

Τι έρχεται από την COSMOTE TELEKOΜ με το Magenta AI

Η COSMOTE TELEKOM λανσάρει το Magenta AI, φέρνοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια όλων. Μέσα από ένα ενιαίο, εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον, οι χρήστες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία ΑΙ που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την παραγωγικότητα. Το Magenta AI είναι ήδη διαθέσιμο μέσω των εφαρμογών COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, καθώς και στις συσκευές ΑΙ T Phone και T Tablet. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων το Perplexity – μία από τις πιο προηγμένες μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως – αλλά και το PicsArt για ταχεία επεξεργασία φωτογραφιών.

Στην πορεία θα προστεθούν κι άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εμπλουτίζοντας τις δυνατότητές της. Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, η COSMOTE TELEKOM στοχεύει να κάνει την τεχνολογία ουσιαστικά προσιτή σε όλους, προσφέροντας μια ασφαλή και οικεία εμπειρία ΑΙ μέσα από τις εφαρμογές και τις συσκευές της.

Magenta AI μέσα από τις εφαρμογές COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Το Magenta AI έχει ενσωματωθεί απευθείας στις δύο εφαρμογές, προσφέροντας άμεση πρόσβαση χωρίς πρόσθετες εγκαταστάσεις. Οι απαντήσεις που παρέχει υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας ενημερωμένα δεδομένα από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας πηγές. Παράλληλα, προτείνει ιδέες για ταξίδια και ψυχαγωγία, λύνει μαθηματικά προβλήματα και διαθέτει δυνατότητες δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων μέσω του PicsArt. Επιπλέον, μπορεί να δίνει απαντήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Η εμπειρία ΑΙ στις συσκευές T Phone και T Tablet

Οι συσκευές T Phone 3 και T Tablet 2 επιτρέπουν τη χρήση του Magenta AI με το πάτημα ενός κουμπιού – είτε μέσω του πλευρικού πλήκτρου Magenta AI είτε από την αρχική οθόνη. Ο ενσωματωμένος βοηθός, βασισμένος στην τεχνολογία του Perplexity, μπορεί να απαντά σε φωνητικές ή γραπτές εντολές, να καθοδηγεί με εφαρμογές πλοήγησης, να μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο ή να δημιουργεί emails.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η σειρά ενισχύεται με το νέο T Phone 3 Pro, το οποίο διαθέτει επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, αποθηκευτικό χώρο 256GB με δυνατότητα επέκτασης έως 2TB, οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED 120Hz, κύρια κάμερα 50MP και selfie 32MP, καθώς και μπαταρία 5.000mAh με γρήγορη και ασύρματη φόρτιση. Οι συσκευές διατίθενται στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ καθώς και online, με τιμές από 189,90€ για το T Phone 3, 289,90€ για το T Phone 3 Pro και 229,90€ για το T Tablet 2.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από τριετή εγγύηση και μπορούν να αποκτηθούν δωρεάν μέσω των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX. Επίσης, κάθε αγορά T Phone 3 συνοδεύεται από δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο PicsArt Pro, ενώ το T Phone 3 Pro προσφέρει ένα έτος δωρεάν πρόσβαση στην ίδια υπηρεσία.

Δωρεάν πρόσβαση στο Perplexity Pro

Για ακόμη πιο ολοκληρωμένη ΑΙ εμπειρία, η COSMOTE TELEKOM προσφέρει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δωρεάν ετήσια συνδρομή στο Perplexity Pro μέσω του προγράμματος Magenta Moments. Οι κάτοχοι συσκευών Τ Phone και Τ Tablet επωφελούνται από δωρεάν πρόσβαση στο Perplexity Pro για 18 μήνες, απολαμβάνοντας στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.